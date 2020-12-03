Главная Новости Медицина Почему не открылся на прием коронавирусных больных офтальмологический корпус областной больницы – версия ХОГА
03.12.2020  11:32   

Почему не открылся на прием коронавирусных больных офтальмологический корпус областной больницы – версия ХОГА

Прием больных в областную больницу не начался, чтобы не подвергать опасности строителей.


//kharkivoda.gov.ua
Об этом сообщил заместитель председателя Харьковской ОГА Тарас Пастух. По его словам, ситуация с наполненностью коек на Харьковщине это позволяет.

«На сегодня с железнодорожными больницами, офтальмологическим корпусом областной больницы и госпиталем ветеранов у нас около 4 тысяч коек по области, - рассказал Тарас Пастух. - Наполненность - 1700 пациентов. Пока остаются свободными 800 коек, обеспеченных кислородом».

Заместитель председателя Харьковской ОГА сообщил, что само офтальмологическое отделение готово к приему пациентов с COVID-19. Но, как и сообщалось ранее, продолжаются ремонтные работы на входной группе для тяжелобольных пациентов.

«Сами врачи уже готовы с понедельника принимать, когда отделение было готово. Были расставлены койки, есть средства индивидуальной защиты, - отметил Тарас Пастух. - По просьбе строителей (они боялись, что люди будут инфицироваться и болеть) принято решение не начинать прием».

 

Источник:   ХОГА
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, больница, областная
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
03.12 Медицина В Харькове – 438 новых случаев заболевания коронавирусом (ХГС) 03.12 Медицина Коронавирус: статистика на 3 декабря и в каких районах Харьковщины обнаружили новые случаи (ХОГА) 03.12 Медицина Коронавирус в Харькове: статистика на утро 3 декабря (СНБО)
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 