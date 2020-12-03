Почему не открылся на прием коронавирусных больных офтальмологический корпус областной больницы – версия ХОГА

Прием больных в областную больницу не начался, чтобы не подвергать опасности строителей.
«На сегодня с железнодорожными больницами, офтальмологическим корпусом областной больницы и госпиталем ветеранов у нас около 4 тысяч коек по области, - рассказал Тарас Пастух. - Наполненность - 1700 пациентов. Пока остаются свободными 800 коек, обеспеченных кислородом».
Заместитель председателя Харьковской ОГА сообщил, что само офтальмологическое отделение готово к приему пациентов с COVID-19. Но, как и сообщалось ранее, продолжаются ремонтные работы на входной группе для тяжелобольных пациентов.
«Сами врачи уже готовы с понедельника принимать, когда отделение было готово. Были расставлены койки, есть средства индивидуальной защиты, - отметил Тарас Пастух. - По просьбе строителей (они боялись, что люди будут инфицироваться и болеть) принято решение не начинать прием».
Смело переходите от слов и планов к делу, при этом не забывайте прислушиваться к своей интуиции – сегодня она у вас на высоте и способна дать немало ценных советов.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Снег, мокрый снег. Местами налипание мокрого снега, гололед. Слабая метель. На дорогах гололедица.
Международный день людей с инвалидностью отмечается во всем мире ежегодно 3 декабря с 1992 года.
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