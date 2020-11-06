Коронавирус: с понедельника на Харьковщине вводится новое зонирование (КМУ)

Результаты внеочередного заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций сообщил министр КМУ Олег Немчинов.
С 00 часов 00 минут 9 ноября (понедельник) начнет действовать новое эпидемическое зонирование.
К красной зоне будут отнесены:
- города Харьков, Лозовая, Первомайский и Чугуев;
– Барвенковский, Богодуховский, Валковский, Зачепиловский, Золочевский, Коломакский, Чугуевский и Шевченковский районы Харьковской области;
Остальные административно-территориальных единицы Харьковщины войдут в оранжевую зону.
Подавляющее большинство людей сегодня будет ощущать подспудное внутреннее напряжение, не имеющее выхода. Или же просто странное желание, как в сказке, сделать то, не знаю что, и пойти туда, не знаю куда.
Выходные будут пасмурными и прохладными.
Сегодня отмечается день иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость». В прежние времена с этого дня девицы собирались прясть и загадывали на суженого.
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