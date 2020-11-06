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06.11.2020  14:17   

Коронавирус: с понедельника на Харьковщине вводится новое зонирование (КМУ)

Результаты внеочередного заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций сообщил министр КМУ Олег Немчинов.


// Facebook

С 00 часов 00 минут 9 ноября (понедельник) начнет действовать новое эпидемическое зонирование.

К красной зоне будут отнесены:

- города Харьков, Лозовая, Первомайский и Чугуев;

– Барвенковский, Богодуховский, Валковский, Зачепиловский, Золочевский, Коломакский, Чугуевский и Шевченковский районы Харьковской области;

Остальные административно-территориальных единицы Харьковщины войдут в оранжевую зону.

Источник:   Facebook/Олег Немчинов
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, зонирование
 
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