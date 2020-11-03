Коронавирус: карта распространения COVID-19 на Харьковщине на 3 ноября (ХОЛЦ)

За сутки от COVID-19 на Харьковщине умерли девять человек.
За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 711 новых случаев заражения коронавирусом.
347 из них – жители Харькова, сообщили в Харьковском лабораторном центре.
Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 3 ноября составляет 38711 человек (в Харькове – 28588 человек).
Из них:
– 547 летальных случая (за последние сутки умерли 9 человек);
– 30871 человека находятся под медицинским наблюдением (количество «активно больных» за сутки выросло на 599 человек);
– 7293 человек выздоровели (за сутки – 103 человека).
В делах лучше обойтись без таких слов, как «вроде бы», «как будто» и «может быть» – сегодня день конкретности и четкости, все остальное не актуально.
На протяжении всего дня погода в Харькове будет пасмурной. Ночной дождь утром ослабнет и вскоре закончится. Ночью и утром слабый туман.
Сегодня в Украине отмечаются День ракетных войск и артиллерии, а также День инженерных войск.
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