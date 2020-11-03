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03.11.2020  10:49   

Коронавирус: карта распространения COVID-19 на Харьковщине на 3 ноября (ХОЛЦ)

За сутки от COVID-19 на Харьковщине умерли девять человек.


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За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 711 новых случаев заражения коронавирусом.

347 из них – жители Харькова, сообщили в Харьковском лабораторном центре.

Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 3 ноября составляет 38711 человек (в Харькове – 28588 человек).

Из них:

– 547 летальных случая (за последние сутки умерли 9 человек);

– 30871 человека находятся под медицинским наблюдением (количество «активно больных» за сутки выросло на 599 человек);

– 7293 человек выздоровели (за сутки – 103 человека).

Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, статистика, больница, заболели
 
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