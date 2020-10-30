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30.10.2020  11:56   

Новое зонирование: Харьков и два района остались в красной зоне (КМУ)

Со 2 ноября на Харьковщине меняется карантинное зонирование по COVID-19.


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Харьков, Богодуховском и Золочевский районы остаются в красной зоне, Люботин, Лозовской и Первомайский районы переходят в оранжевую зону.

Такие результаты внеочередного заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций сообщил министр КМУ Олег Немчинов.

«С 00 часов 00 минут 2 ноября (понедельник) начнет действовать новое эпидемическое зонирование.

Тэги:  коронавирус, карантин, зонирование, харьков
 
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