Новое зонирование: Харьков и два района остались в красной зоне (КМУ)

Со 2 ноября на Харьковщине меняется карантинное зонирование по COVID-19.
Харьков, Богодуховском и Золочевский районы остаются в красной зоне, Люботин, Лозовской и Первомайский районы переходят в оранжевую зону.
Такие результаты внеочередного заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций сообщил министр КМУ Олег Немчинов.
«С 00 часов 00 минут 2 ноября (понедельник) начнет действовать новое эпидемическое зонирование.
Сегодня вы имеете все шансы переделать массу дел, однако насколько эти дела будут полезны – остается под вопросом.
В Харькове на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Ночью без существенных осадков. Днем небольшой дождь. Ночью и утром туман, видимость 200-500 метров.
В народе этот день назывался Осия Колесник.
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