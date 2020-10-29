29.10.2020 14:44

Харьковские медики наращивают количество «ковидных» бригад (КТ)

В Харьковской области ожидают увеличения количества больных коронавирусом, поэтому планируют увеличить количество специализированных бригад "скорой".



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В Харькове планируют увеличить количество бригад, которые обслуживают вызовы по коронавирусу. Это коснется и города, и области. Об этом KHARKIV Today сообщил директор Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Виктор Забашта.

"От пяти до десяти. Сейчас мы разрабатываем, мой заместитель по оперативности общается со всеми структурными подразделениями. Нужно понять логистику. Мы прописываем, в каких районах увеличивается нагрузка. Но то, что их нужно увеличивать, уже однозначно. Количество больных будет увеличиваться", — пояснил Забашта.

Добавлять ковидные бригады планируют и в городе, и в области. В частности, в Дергачах такое решение уже принято. С расширением количества больниц для приема пациентов с коронавирусом "скорые" перестали скапливаться в "инфекционке" и тратят меньше времени на дорогу к пациентам. Но времени с больными COVID-19 врачи проводят больше.

"Часть город, часть область. Сегодня я с Дергачами переговорил, это отделение добавляет бригаду. Мы принципиально увеличиваем и там, и там. Они слишком взаимозаменяемы, и подстанции тоже. Сегодня нам повезло, мы госпитализируем все-таки уже в большее количество (больниц). То есть географически мы не концентрируем все эти бригады в одном месте, в инфекционной больнице, как это было в начале", — сказал директор Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

По словам Забашты, сегодня все бригады "скорой" оснащены оборудованием: кислородными ингаляторами и аппаратами искусственной вентиляции легких, также есть кислородные баллоны. На дополнительные бригады их тоже хватит.

Сколько на одну ковидную бригаду приходится в день пациентов, в Центре не уточняют. Однако говорят: нагрузка у нее не больше, при этом времени с больными нужно больше. Остается проблемой определить пациента в ту или иную больницу.

Как отметили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, ежедневно на вызовы к пациентам с коронавирусом выезжают до 33 ковидных бригад. Увеличивать их планируют в следующем месяце. За последнее время "скорая" получила гуманитарную помощь — четыре аппарата ИВЛ VSmart VFS-510. Также закупила дефибрилляторы D500 и портативные мониторы пациента Aquarius 3,5, которые уже используют во время вызовов.