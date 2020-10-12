Коронавирус: какое зонирование определено для Харькова и области с 12 октября (МОЗ)

На заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, состоявшемся 9 октября, было принято решение о пересмотре уровней эпидемической опасности распространения COVID-19.
«Оранжевый» уровень установлен городах Харьков, Люботин, Чугуев, а также в Балаклейском, Близнюковском, Богодуховском, Змиевском, Первомайском, Харьковском и Чугуевском районах.
«Желтый» уровень установлен в городах Изюм, Купянск, Лозовая, а также Барвенковском, Валковском, Великобурлукском, Волчанском, Дергачевском, Золочевском, Изюмском, Кегичевском, Коломацком, Красноградском, Купянском, Лозовском, Нововодолажском, Печенежском и Шевченковском районах.
Новое распределение вступило в силу с 00:00 часов 12 октября 2020 года.
Отличительная черта на сегодня – это максимализм во всем: в любви, в работе, в проявлении чувств, и даже в лени. Противиться желаниям вам будет трудно как никогда.
Ночью и утром туман, видимость 200-500 метров. Почти весь день в Харькове погода будет пасмурной, лишь к вечеру небо прояснится. Без осадков.
12 октября во многих странах отмечается Всемирный день борьбы с артритом, который проводится ежегодно с 1996 года.
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