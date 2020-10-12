12.10.2020 08:27

Коронавирус: какое зонирование определено для Харькова и области с 12 октября (МОЗ)

На заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, состоявшемся 9 октября, было принято решение о пересмотре уровней эпидемической опасности распространения COVID-19.



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«Оранжевый» уровень установлен городах Харьков, Люботин, Чугуев, а также в Балаклейском, Близнюковском, Богодуховском, Змиевском, Первомайском, Харьковском и Чугуевском районах.



«Желтый» уровень установлен в городах Изюм, Купянск, Лозовая, а также Барвенковском, Валковском, Великобурлукском, Волчанском, Дергачевском, Золочевском, Изюмском, Кегичевском, Коломацком, Красноградском, Купянском, Лозовском, Нововодолажском, Печенежском и Шевченковском районах.



Новое распределение вступило в силу с 00:00 часов 12 октября 2020 года.