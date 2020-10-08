Главная Новости Медицина Где сделать ПЦР-тест на коронавирус в Харькове: обновленный перечень лабораторий (КТ)
08.10.2020  16:26   

Где сделать ПЦР-тест на коронавирус в Харькове: обновленный перечень лабораторий (КТ)

ПЦР-тесты в гослабораториях делают бесплатно при наличии подозрения на COVID-19 и направлении от семейного врача - остальным харьковчанам придется заплатить 800-1200 гривен.


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Сегодня ПРЦ-тест на коронавирус делают в 17 лабораториях Харькова — 13-ти частных и четырех государственных (две лаборатории — в "инфекционке" и две — в лабцентре). Об этом сообщила KHARKIV Today директор Харьковского областного лабораторного центра и главный санврач области Любовь Махота.

При этом, государственные лаборатории могут предоставлять платную услугу по исследованию на коронавирус, если человек не относится к категории людей, которым положены бесплатные тесты, но хочет провериться.

Однако если, к примеру, в лаборатории Харьковской областной детской инфекционной клинической больницы платная услуга по диагностированию коронавируса появилась еще в начале сентября, то Харьковский областной лабцентр пока не может предоставлять ее из-за загруженности оборудования.

"Все могут проводить исследования, но частные проводят за деньги. Бесплатно — мы и инфекционные. И наша лаборатория имеет право проводить платные тесты. Если бы мы успевали проводить бесплатные, к нам могли бы обращаться категории лиц, которые не попадают под указ Министерства охраны здоровья, по собственному желанию. Никто не запрещает никакой лаборатории — ни государственной, ни коммунальной формы собственности — проводить исследования на платной основе. Но сейчас мы не проводим, поскольку у нас нет времени на это", — пояснила Махота.

 

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Название

Адреса

Административная территория обслуживания

E-mail

контактные телефоны

График работы

ГУ «Харьковский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения»

1.

Отдел эпидемиологического надзора (наблюдения) и профилактики инфекционных заболеваний

61070, г.. Харьков, Помирки

Харьковская область

[email protected]

(057)

315-02-79

315-02-63

понедельник-пятница

9.00-17.12

перерыв

13.00-13.30

2.

Отделение особо опасных инфекций

[email protected]

(057)

315-02-27

Филиалы ГУ «Харьковский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения»

1.

Балаклейский районный филиал

62103, Харьковская обл., Г.. Балаклея,

 

ул. Первого Мая, 10

Балаклейский район

[email protected]

(05749)

5-15-24

5-16-13

понедельник-пятница

8.00-16.12

перерыв

12.00-12.30

2.

Волчанский районный филиал

62501, Харьковская обл., Г.. Волчанск,

 

ул. Привокзальная, 12

Волчанский, Великобурлукский районы

[email protected]

(05741)

4-34-49

4-33-71

понедельник-пятница

8.00-16.12

перерыв

12.00-12.30

3.

Дергачевский районный филиал

62300, Харьковская обл., Г.. Дергачи, ул. Корсиковського, 19

Дергачевский, Золочевский районы

[email protected]

(05763)

3-11-95

3-10-26

понедельник-пятница

8.00-16.12

перерыв

12.00-12.30

4.

Змиевской гормежрайонный филиал

63404, Харьковская обл., Г.. Змиев, ул. Покровская, 41

Змиевской, Первомайский районы

 

м. Первомайский

[email protected]

(05747)

3-36-81

3-36-79

понедельник-пятница

8.00-16.12

перерыв

12.00-12.30

5.

Изюмский гормежрайонный филиал

64300, Харьковская обл., Г.. Изюм,

 

ул. Грабовского, 1

Изюмский, Барвенковский, Боровской районы

 

м. Изюм

[email protected]

(05743)

2-44-07

2-87-65

понедельник-пятница

8.00-16.12

перерыв

12.00-12.30

6.

Красноградский гормежрайонный филиал

63304, Харьковская обл., Г.. Красноград, ул. Благовещенска, 92

Красноградский, Зачепиловский, Кегичевский районы

[email protected]

 (05744)

7-08-32

7-11-65

понедельник-пятница

8.00-16.12

перерыв

12.00-12.30

7.

Краснокутский межрайонный филиал

62002, Харьковская обл., Пгт. Краснокутск,

 

ул. Шевченко, 3

Краснокутский, Богодуховский районы

[email protected]

(05756)

 

3-13-80

3-14-09

понедельник-пятница

8.00-16.12

перерыв

12.00-12.30

8.

Купянский межрайонный филиал

63705, Харьковская обл., Г.. Купянск,

 

просп. Конституции, 112

Купянский, Двуречанский районы

 

м. Купянск

[email protected]

 (05742)

 

5-62-00

5-55-94

понедельник-пятница

8.00-16.12

перерыв

12.00-12.30

9.

Лозовской межрайонный филиал

64602, Харьковская обл., Г.. Лозовая,

 

ул. Ефима Березовского, 7

Лозовской, Близнюковский, Сахновщинский районы

 

м. Лозовая

[email protected]

(05745)

 

2-21-97

2-64-51

понедельник-пятница

8.00-16.12

перерыв

12.00-12.30

10.

Нововодолажский межрайонный филиал

63200, Харьковская обл., Пгт. Новая Водолага, ул. 40 лет Победы, сорок шестой

Новомосковский, Валковский, Коломакский районы, г.. Люботин

[email protected]

(05740)

 

4-22-04

4-23-09

понедельник-пятница

8.00-16.12

перерыв

12.00-12.30

11.

Харьковский городской филиал

61007, г.. Харьков,

ул. Северина Потоцкого, 3

м. Харьков

[email protected]

(0572)

 

93-51-96

93-91-79

понедельник-пятница

9.00-17.12

перерыв

13.00-13.30

12.

Харьковский районный филиал

62458, Харьковская обл., С. Покотиловка,

 

ул. Культуры, 40

Харьковский район,

 

м. Мерефа

[email protected]

(057)

 

745-62-51

745-62-50

понедельник-пятница

 

8.00-16.12

перерыв

12.00-12.30

13.

Чугуевский миськмижрайонна филиал

63503, Харьковская обл., Г.. Чугуев,

 

ул. Шевченко, 16

Чугуевский, Печенежский, Шевченковский районы

 

м. Чугуев

[email protected]

(05746)

 

4-08-87

2-32-25

понедельник-пятница

 

8.00-16.12

перерыв

12.00-12.30

Сдать ПЦР-тест на коронавирус можно в таких  чистних лабораториях:
1. Медицинский центр здоровья - 

Пункты тестирования на коронавирус находятся по улицам Лесопарковой, 2, Новгородской, 85 и Литературной, 5. Стоимость 1980-5200 гривен.

График работы: с понедельника по субботу с 8.00 до 15.00. Запись по телефону — (067) 720-70-77.

2. Медицинский центр имени Академика Грищенко

Улица Благовещенская, 25. Стоимость — 1500-2500 гривен.

График работы — с понедельника по пятницу с 9.00 до 14.00, суббота — с 9.00 до 12.00. Телефон — (057) 712-01-01. 

3. Миллениум

Улица Гуданова 9/11. Стоимость — 850-1500 гривен.

График работы — с понедельника по пятницу с 7.30 до 17.00, суббота — с 7.30 до 15.00. Телефон — (057)700-32-96. 

4. Он Лаб

Московский проспект, 257. Стоимость — 2400-2700 гривен.

График работы — с понедельника по пятницу с 8.00 до 20.00, суббота — 8.00-19.00, воскресенье — 8.00-17.00. Телефон — 0800-30-11-77.

5."Диагностика плюс" ("МТМ"). 

Улица Защитников Украины, 15. Стоимость — 1950 гривен.

График работы — с понедельника по пятницу с 8.00 до 11.00, суббота — с 9.00 до 11.00. Телефон — (057) 73-12-006.

6. ЕвроМед

Проспект Гагарина, 4; улица Пушкинская, 68; улица Литературная, 5; проспект Московский, 144. Стоимость — 1550 гривен (наличными). 

График работы — понедельник-пятница с 7.00 до 9.00, некоторые работают по этому графику и в субботу, воскресенье — выходной. Телефон — 0800751851.

7. "Аналитика"

Улица Тринклера, 6; проспект Героев Сталинграда, 160; улица Олимпийская, 3; проспект Героев Сталинграда, 23 А; проспект Людвига Свободы, 32; проспект Тракторостроителей, 100; улица Академика Павлова, 311. Стоимость — 1720 гривен.

График работы — с понедельника по пятницу с 11.00 до 15.00, суббота — 11.00-12.00. Телефон — 066-145-14-15.

8. Семейная лаборатория ("Экотест плюс").

Полтавский Шлях, 152; Аэрофлотская, 18; улица Героев Труда, 34. Стоимость — 1500-1980 гривен.

График работы — с понедельника по пятницу 8.00-18.00, 8.00-11.00 и 7.00-14.00, суббота, воскресенье — 9.00-14.00. Телефон — 066-846-11-99. 

9. МТС (НТС)

Улица Славянская,8; Полтавский шлях, 152; проспект Гагарина, 316, проспект Победы, 55е; ул. Счастливая, 11.

График работы — с понедельника по субботу, в разных пунктах принимают с 8.00 до 12.00 или с 8.00 до 14.00, воскресенье выходной. Стоимость — 800-900 гривен. Туристы могут пройти тест ежедневно за 800 гривен, тем, кто хочет провериться для здоровья придется заплатить 900 гривен, их принимают по понедельникам, средам и пятницам.

Телефон: 0683093531. 

10. Your Baby/Your Lab (Центр микробиологии и иммунореабилитации) недавно был включен в реестр лабораторий, которые делают тест на коронавирус. Прием проводится на улице Кооперативная, 28А (по предварительной записи); ул. Пушкинская, 14. Стоимость — 1200 гривен.

График работы — с понедельника по пятницу до 9.00 до 17.30-18.00, в воскресенье с 9.00 до 14.00 принимают на улице Кооперативной, 28А. Телефон: 0577555450. 

Источник:   КТ
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, доставка, продуктов, группа риска
 
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