Где сделать ПЦР-тест на коронавирус в Харькове: обновленный перечень лабораторий (КТ)

ПЦР-тесты в гослабораториях делают бесплатно при наличии подозрения на COVID-19 и направлении от семейного врача - остальным харьковчанам придется заплатить 800-1200 гривен.
Сегодня ПРЦ-тест на коронавирус делают в 17 лабораториях Харькова — 13-ти частных и четырех государственных (две лаборатории — в "инфекционке" и две — в лабцентре). Об этом сообщила KHARKIV Today директор Харьковского областного лабораторного центра и главный санврач области Любовь Махота.
При этом, государственные лаборатории могут предоставлять платную услугу по исследованию на коронавирус, если человек не относится к категории людей, которым положены бесплатные тесты, но хочет провериться.
Однако если, к примеру, в лаборатории Харьковской областной детской инфекционной клинической больницы платная услуга по диагностированию коронавируса появилась еще в начале сентября, то Харьковский областной лабцентр пока не может предоставлять ее из-за загруженности оборудования.
"Все могут проводить исследования, но частные проводят за деньги. Бесплатно — мы и инфекционные. И наша лаборатория имеет право проводить платные тесты. Если бы мы успевали проводить бесплатные, к нам могли бы обращаться категории лиц, которые не попадают под указ Министерства охраны здоровья, по собственному желанию. Никто не запрещает никакой лаборатории — ни государственной, ни коммунальной формы собственности — проводить исследования на платной основе. Но сейчас мы не проводим, поскольку у нас нет времени на это", — пояснила Махота.
|
№
з / п
|
Название
|
Адреса
|
Административная территория обслуживания
|
|
контактные телефоны
|
График работы
|
ГУ «Харьковский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения»
|
1.
|
Отдел эпидемиологического надзора (наблюдения) и профилактики инфекционных заболеваний
|
61070, г.. Харьков, Помирки
|
Харьковская область
|
(057)
315-02-79
315-02-63
|
понедельник-пятница
9.00-17.12
перерыв
13.00-13.30
|
2.
|
Отделение особо опасных инфекций
|
(057)
315-02-27
|
Филиалы ГУ «Харьковский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения»
|
1.
|
Балаклейский районный филиал
|
62103, Харьковская обл., Г.. Балаклея,
ул. Первого Мая, 10
|
Балаклейский район
|
(05749)
5-15-24
5-16-13
|
понедельник-пятница
8.00-16.12
перерыв
12.00-12.30
|
2.
|
Волчанский районный филиал
|
62501, Харьковская обл., Г.. Волчанск,
ул. Привокзальная, 12
|
Волчанский, Великобурлукский районы
|
(05741)
4-34-49
4-33-71
|
понедельник-пятница
8.00-16.12
перерыв
12.00-12.30
|
3.
|
Дергачевский районный филиал
|
62300, Харьковская обл., Г.. Дергачи, ул. Корсиковського, 19
|
Дергачевский, Золочевский районы
|
(05763)
3-11-95
3-10-26
|
понедельник-пятница
8.00-16.12
перерыв
12.00-12.30
|
4.
|
Змиевской гормежрайонный филиал
|
63404, Харьковская обл., Г.. Змиев, ул. Покровская, 41
|
Змиевской, Первомайский районы
м. Первомайский
|
(05747)
3-36-81
3-36-79
|
понедельник-пятница
8.00-16.12
перерыв
12.00-12.30
|
5.
|
Изюмский гормежрайонный филиал
|
64300, Харьковская обл., Г.. Изюм,
ул. Грабовского, 1
|
Изюмский, Барвенковский, Боровской районы
м. Изюм
|
(05743)
2-44-07
2-87-65
|
понедельник-пятница
8.00-16.12
перерыв
12.00-12.30
|
6.
|
Красноградский гормежрайонный филиал
|
63304, Харьковская обл., Г.. Красноград, ул. Благовещенска, 92
|
Красноградский, Зачепиловский, Кегичевский районы
|
(05744)
7-08-32
7-11-65
|
понедельник-пятница
8.00-16.12
перерыв
12.00-12.30
|
7.
|
Краснокутский межрайонный филиал
|
62002, Харьковская обл., Пгт. Краснокутск,
ул. Шевченко, 3
|
Краснокутский, Богодуховский районы
|
(05756)
3-13-80
3-14-09
|
понедельник-пятница
8.00-16.12
перерыв
12.00-12.30
|
8.
|
Купянский межрайонный филиал
|
63705, Харьковская обл., Г.. Купянск,
просп. Конституции, 112
|
Купянский, Двуречанский районы
м. Купянск
|
(05742)
5-62-00
5-55-94
|
понедельник-пятница
8.00-16.12
перерыв
12.00-12.30
|
9.
|
Лозовской межрайонный филиал
|
64602, Харьковская обл., Г.. Лозовая,
ул. Ефима Березовского, 7
|
Лозовской, Близнюковский, Сахновщинский районы
м. Лозовая
|
(05745)
2-21-97
2-64-51
|
понедельник-пятница
8.00-16.12
перерыв
12.00-12.30
|
10.
|
Нововодолажский межрайонный филиал
|
63200, Харьковская обл., Пгт. Новая Водолага, ул. 40 лет Победы, сорок шестой
|
Новомосковский, Валковский, Коломакский районы, г.. Люботин
|
(05740)
4-22-04
4-23-09
|
понедельник-пятница
8.00-16.12
перерыв
12.00-12.30
|
11.
|
Харьковский городской филиал
|
61007, г.. Харьков,
ул. Северина Потоцкого, 3
|
м. Харьков
|
(0572)
93-51-96
93-91-79
|
понедельник-пятница
9.00-17.12
перерыв
13.00-13.30
|
12.
|
Харьковский районный филиал
|
62458, Харьковская обл., С. Покотиловка,
ул. Культуры, 40
|
Харьковский район,
м. Мерефа
|
(057)
745-62-51
745-62-50
|
понедельник-пятница
8.00-16.12
перерыв
12.00-12.30
|
13.
|
Чугуевский миськмижрайонна филиал
|
63503, Харьковская обл., Г.. Чугуев,
ул. Шевченко, 16
|
Чугуевский, Печенежский, Шевченковский районы
м. Чугуев
|
(05746)
4-08-87
2-32-25
|
понедельник-пятница
8.00-16.12
перерыв
12.00-12.30
Сдать ПЦР-тест на коронавирус можно в таких чистних лабораториях:
1. Медицинский центр здоровья -
Пункты тестирования на коронавирус находятся по улицам Лесопарковой, 2, Новгородской, 85 и Литературной, 5. Стоимость 1980-5200 гривен.
График работы: с понедельника по субботу с 8.00 до 15.00. Запись по телефону — (067) 720-70-77.
2. Медицинский центр имени Академика Грищенко
Улица Благовещенская, 25. Стоимость — 1500-2500 гривен.
График работы — с понедельника по пятницу с 9.00 до 14.00, суббота — с 9.00 до 12.00. Телефон — (057) 712-01-01.
3. Миллениум
Улица Гуданова 9/11. Стоимость — 850-1500 гривен.
График работы — с понедельника по пятницу с 7.30 до 17.00, суббота — с 7.30 до 15.00. Телефон — (057)700-32-96.
4. Он Лаб
Московский проспект, 257. Стоимость — 2400-2700 гривен.
График работы — с понедельника по пятницу с 8.00 до 20.00, суббота — 8.00-19.00, воскресенье — 8.00-17.00. Телефон — 0800-30-11-77.
5."Диагностика плюс" ("МТМ").
Улица Защитников Украины, 15. Стоимость — 1950 гривен.
График работы — с понедельника по пятницу с 8.00 до 11.00, суббота — с 9.00 до 11.00. Телефон — (057) 73-12-006.
6. ЕвроМед
Проспект Гагарина, 4; улица Пушкинская, 68; улица Литературная, 5; проспект Московский, 144. Стоимость — 1550 гривен (наличными).
График работы — понедельник-пятница с 7.00 до 9.00, некоторые работают по этому графику и в субботу, воскресенье — выходной. Телефон — 0800751851.
7. "Аналитика"
Улица Тринклера, 6; проспект Героев Сталинграда, 160; улица Олимпийская, 3; проспект Героев Сталинграда, 23 А; проспект Людвига Свободы, 32; проспект Тракторостроителей, 100; улица Академика Павлова, 311. Стоимость — 1720 гривен.
График работы — с понедельника по пятницу с 11.00 до 15.00, суббота — 11.00-12.00. Телефон — 066-145-14-15.
8. Семейная лаборатория ("Экотест плюс").
Полтавский Шлях, 152; Аэрофлотская, 18; улица Героев Труда, 34. Стоимость — 1500-1980 гривен.
График работы — с понедельника по пятницу 8.00-18.00, 8.00-11.00 и 7.00-14.00, суббота, воскресенье — 9.00-14.00. Телефон — 066-846-11-99.
9. МТС (НТС)
Улица Славянская,8; Полтавский шлях, 152; проспект Гагарина, 316, проспект Победы, 55е; ул. Счастливая, 11.
График работы — с понедельника по субботу, в разных пунктах принимают с 8.00 до 12.00 или с 8.00 до 14.00, воскресенье выходной. Стоимость — 800-900 гривен. Туристы могут пройти тест ежедневно за 800 гривен, тем, кто хочет провериться для здоровья придется заплатить 900 гривен, их принимают по понедельникам, средам и пятницам.
Телефон: 0683093531.
10. Your Baby/Your Lab (Центр микробиологии и иммунореабилитации) недавно был включен в реестр лабораторий, которые делают тест на коронавирус. Прием проводится на улице Кооперативная, 28А (по предварительной записи); ул. Пушкинская, 14. Стоимость — 1200 гривен.
График работы — с понедельника по пятницу до 9.00 до 17.30-18.00, в воскресенье с 9.00 до 14.00 принимают на улице Кооперативной, 28А. Телефон: 0577555450.
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