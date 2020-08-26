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26.08.2020  08:32   

Юго-запад Харькова накрыло химическим смогом до критического красного уровня

В харьковских пабликах и телеграмм-каналах появились сообщения жителей города о вони, которая донимает жителей не только находящихся рядом с заводов районов Новожаново и Новоселовки, Баварии, но и даже Новых Домов.


://t.me/vekha

Данный едкий запах они связывают с деятельностью «Коксохима».

 «Весь юго-запад Харькова - Новожаново, улицы Власенко, Селянская, Бажана, Новоселовка, улицы Ак. Богомольца, Москалевская и т.д. Мы задыхаемся. Две ночи подряд «Коксохим» выбрасывал в атмосферу такую ХИМИЮ... Видимо, кто-то решил значительно сократить численность народонаселения Харькова. Плотно закрытые окна и двери не помогали. Невозможно было сделать нормальный вдох. Приторный сладковато-вонючий, едкий запах вызывал першение, кашель до слез. На открытом воздухе во вторую ночь поставили миску с чистой водой. Наутро вода покрылась бледно-розовой пленкой», - опубликовал одно из таких сообщений телеграмм-канал «Веха».

Напомним, что мэр Харькова на сессии горсовета подчеркнул,  не против «куда-то деть» Коксохим из города.,

Источник:   ВЕХА
 Тэги:  воздух, загрязнение, харьков, химия, коксохим
 
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