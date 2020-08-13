13.08.2020 13:19

Карантин: в тюрьме провели флюорографическое обследование (ФОТО)

Мероприятие проведено в Хроловском исправительном центре №140.



//facebook.com

Как сообщает Служба исполнения наказаний 12 августа 2020 в Хроловском исправительном центре проведено флюорографическое обследование осужденных.

Мобильний флюорографический кабинет для обследований подключен на территории учреждения.

Обследование проводится не реже, чем раз в полгода.

В первую очередь, его прошли 12 новоприбывших и 55 - у кого наступил срок повторного обследования.

Обследуемым было разъяснено, что при жалобах на постоянную одышку и хронический кашель рекомендуется обязательно сделать флюорографию, как средство выявления не только многих легочных и сердечных болезней, особенно во время действия карантинных мероприятий.

Обследование позволяет выявить туберкулез еще на первичной стадии или злокачественную опухоль, полости, представляющие патологические образования, когда симптомы заболевания не проявляются и сделать диагностику болезни трудно.

Как отметил исполняющий обязанности начальника учреждения Сергей Рудаков, администрация учреждения всячески способствует плановым обследованием, что, в свою очередь, позволяет своевременно выявлять болезнь, локализовать больного и начать необходимое, своевременное лечение.