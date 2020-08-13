13.08.2020 13:19
Карантин: в тюрьме провели флюорографическое обследование (ФОТО)
Мероприятие проведено в Хроловском исправительном центре №140.
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Как сообщает Служба исполнения наказаний 12 августа 2020 в Хроловском исправительном центре проведено флюорографическое обследование осужденных.
Мобильний флюорографический кабинет для обследований подключен на территории учреждения.
Обследование проводится не реже, чем раз в полгода.
В первую очередь, его прошли 12 новоприбывших и 55 - у кого наступил срок повторного обследования.
Обследуемым было разъяснено, что при жалобах на постоянную одышку и хронический кашель рекомендуется обязательно сделать флюорографию, как средство выявления не только многих легочных и сердечных болезней, особенно во время действия карантинных мероприятий.
Обследование позволяет выявить туберкулез еще на первичной стадии или злокачественную опухоль, полости, представляющие патологические образования, когда симптомы заболевания не проявляются и сделать диагностику болезни трудно.
Как отметил исполняющий обязанности начальника учреждения Сергей Рудаков, администрация учреждения всячески способствует плановым обследованием, что, в свою очередь, позволяет своевременно выявлять болезнь, локализовать больного и начать необходимое, своевременное лечение.