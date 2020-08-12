12.08.2020 10:45

Во избежание ошибок МОЗ изменило критерии разделения Украины на карантинные зоны

Теперь Харьков не будет попадать в «красную» зону решением одного статистика, а не ввиду реальной обстановки с заболеваемостью.



://facebook.com

Министерство здравоохранения меняет правила определения для ослабления карантина, вызванного распространение коронавируса COVID-19.

Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов во время брифинга в среду, 12 августа.

По его словам, вместо четырех критериев введут только один. Теперь смягчение или ужесточение карантина будет зависеть от количества новых случаев COVID-19 на 100 000 населения.

"Мы решили объединить все показатели в один и считать, исходя из количества новых заболевших на 100 000 населения в течение 14 дней", - сказал глава ведомства.

Также, по его словам, Минздрав более четко определил показатель загруженности коек.

"У нас разная ситуация на западе и востоке страны, поэтому мы учли маленькие районы и города, областные центры и внедрили соответствующие коэффициенты. Внесли соответствующие документы в Кабмин для внедрения изменений в постановления", - добавил Степанов.

Отметим, что раньше смягчение карантина зависело от таких критериев: загруженность койко-мест в больницах, среднее количество сделанных тестов методом ПЦР и ИФА, процент выявленных новых заболевших и динамика увеличения случаев заражения коронавируса.