Главная Новости Медицина Во избежание ошибок МОЗ изменило критерии разделения Украины на карантинные зоны
12.08.2020  10:45   

Во избежание ошибок МОЗ изменило критерии разделения Украины на карантинные зоны

Теперь Харьков не будет попадать в «красную» зону решением одного статистика, а не ввиду реальной обстановки с заболеваемостью.


://facebook.com

Министерство здравоохранения меняет правила определения для ослабления карантина, вызванного распространение коронавируса COVID-19.

Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов во время брифинга в среду, 12 августа. 

По его словам, вместо четырех критериев введут только один. Теперь смягчение или ужесточение карантина будет зависеть от количества новых случаев COVID-19 на 100 000 населения.

"Мы решили объединить все показатели в один и считать, исходя из количества новых заболевших на 100 000 населения в течение 14 дней", - сказал глава ведомства.

Также, по его словам, Минздрав более четко определил показатель загруженности коек.

"У нас разная ситуация на западе и востоке страны, поэтому мы учли маленькие районы и города, областные центры и внедрили соответствующие коэффициенты. Внесли соответствующие документы в Кабмин для внедрения изменений в постановления", - добавил Степанов.

Отметим, что раньше смягчение карантина зависело от таких критериев: загруженность койко-мест в больницах, среднее количество сделанных тестов методом ПЦР и ИФА, процент выявленных новых заболевших и динамика увеличения случаев заражения коронавируса.

Источник:   korrespondent
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, доставка, продуктов, группа риска
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
12.08 Медицина Пять умерших и 140 заболевших за сутки: карта распространения COVID-19 на Харьковщине на 12 августа 12.08 Медицина У міських лікарнях створять додаткові місця для постковідних хворих 11.08 Медицина В ХНАТОБе – вспышка коронавируса
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 