Во избежание ошибок МОЗ изменило критерии разделения Украины на карантинные зоны

Теперь Харьков не будет попадать в «красную» зону решением одного статистика, а не ввиду реальной обстановки с заболеваемостью.
Министерство здравоохранения меняет правила определения для ослабления карантина, вызванного распространение коронавируса COVID-19.
Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов во время брифинга в среду, 12 августа.
По его словам, вместо четырех критериев введут только один. Теперь смягчение или ужесточение карантина будет зависеть от количества новых случаев COVID-19 на 100 000 населения.
"Мы решили объединить все показатели в один и считать, исходя из количества новых заболевших на 100 000 населения в течение 14 дней", - сказал глава ведомства.
Также, по его словам, Минздрав более четко определил показатель загруженности коек.
Отметим, что раньше смягчение карантина зависело от таких критериев: загруженность койко-мест в больницах, среднее количество сделанных тестов методом ПЦР и ИФА, процент выявленных новых заболевших и динамика увеличения случаев заражения коронавируса.
Сегодня интуиция и творческий потенциал достигнут своего пика. То, что в другое время требует от вас больших усилий, сегодня может даваться с легкостью.
В Харькове на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. До полудня осадков не ожидается. Во второй половине дня возможен мелкий дождь.
Международный день молодежи отмечается ежегодно 12 августа с 2000 года – и все это благодаря неутомимой ООН.
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