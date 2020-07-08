08.07.2020 12:34

В Харькове резко ухудшилось состояние воздуха

Наивысший процент загрязнения наблюдался в районе метро Армейская



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Уровень загрязненности воздуха в центре и ряде жилых массивов Харьков колебался в пределах умеренной (желтой) отметки.

На Малой Даниловке и Новых Домах количество пыли и примесей в воздухе Превысил отметку 100, что является уже опасным (оранжевым) уровнем.

Из хронологии замеров видно, что опасный уровень наблюдался около полудня среды. За ночь смог не развеялся и к 12 дня загрязнение воздуха снова превысит норму. Однако уровень пыли и примесей продолжает колебаться возле границы домустимой зоны.

Самой "чистой" оказались Алексеевка и Холодная гора, где уровень загрязненности близок к "зеленой зоне".