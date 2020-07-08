В Харькове резко ухудшилось состояние воздуха

Наивысший процент загрязнения наблюдался в районе метро Армейская
Уровень загрязненности воздуха в центре и ряде жилых массивов Харьков колебался в пределах умеренной (желтой) отметки.
На Малой Даниловке и Новых Домах количество пыли и примесей в воздухе Превысил отметку 100, что является уже опасным (оранжевым) уровнем.
Из хронологии замеров видно, что опасный уровень наблюдался около полудня среды. За ночь смог не развеялся и к 12 дня загрязнение воздуха снова превысит норму. Однако уровень пыли и примесей продолжает колебаться возле границы домустимой зоны.
Самой "чистой" оказались Алексеевка и Холодная гора, где уровень загрязненности близок к "зеленой зоне".
Есть большая вероятность того, что дело, к которому вы проявите интерес с утра, затянет вас до вечера, но зато оно будет сделано на «отлично».
Ночью кратковременные дожди, местами значительные. Днем местами небольшой кратковременный дождь, грозы, местами град. По городу и местами по области шквал, 15-20 м/с.
С 2012 года согласно Указу Президента «О праздновании в Украине некоторых памятных дат и профессиональных праздников» от 30 декабря 2011 года в Украине отмечается День семьи.
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