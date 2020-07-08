Главная Новости Медицина В Харькове резко ухудшилось состояние воздуха
08.07.2020  12:34   

В Харькове резко ухудшилось состояние воздуха

Наивысший процент загрязнения наблюдался в районе метро Армейская


://facebook.com

Уровень загрязненности воздуха в центре и ряде  жилых массивов  Харьков колебался в пределах умеренной (желтой) отметки.

На Малой Даниловке и Новых Домах количество пыли и примесей в воздухе Превысил отметку 100, что является уже опасным (оранжевым) уровнем.

Из хронологии замеров видно, что опасный уровень наблюдался около полудня среды. За ночь смог не развеялся и  к 12 дня загрязнение воздуха снова  превысит норму. Однако уровень пыли и примесей продолжает колебаться возле границы домустимой зоны.

Самой "чистой" оказались Алексеевка и Холодная гора, где уровень загрязненности близок к "зеленой зоне".

Источник:   Мониторинг загрязнения
 Тэги:  воздух, загрязнение, харьков, смог, дым
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
22.05 Медицина Новые Дома и Северная Салтовка встретили утро с самым грязным воздухом в Харькове 18.05 Общество Ночной дождь не смог до конца очистить грязный воздух на Алексеевке и Новых домах (КАРТА) 05.05 Медицина В Харькове снова резко ухудшилось состояние воздуха
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 