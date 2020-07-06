06.07.2020 19:44

Еще в одном районе области обнаружен коронавирус

Всего в двух районах Харьковской области пока не зарегистрировано ни одного случая коронавируса. До 6 июля пор их было три.



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5-го июля, по данным министерства здравоохранения Украины, первый случай COVID-19 зафиксирован в Двуречанском районе. Коварный вирус, таким образом, пока не добрался до Близнюковского и Барвенковского районов. Низкие (до 10 случаев) показатели наблюдаются в настоящее время в нескольких районах – Краснокутском, Коломацком, Зачепиловском, Сахновщинском, Изюмском, Купянском, Печенежском, Великобурлуцком и Шевченковском. Наиболее неблагоприятной территорией в области, где счет заболевших идет уже на сотни, является Харьковский район. Безусловный антирекордсмен - областной центр, где, по данным на утро, 7-е июля, было зарегистрировано уже 1 666 случаев заболеваний COVID-19.

Кроме того, результатов ПЦР-тестирования ожидают еще 200 харьковчан (всего под подозрением в области находится 207 жителей области).