Еще в одном районе области обнаружен коронавирус

Всего в двух районах Харьковской области пока не зарегистрировано ни одного случая коронавируса. До 6 июля пор их было три.
5-го июля, по данным министерства здравоохранения Украины, первый случай COVID-19 зафиксирован в Двуречанском районе. Коварный вирус, таким образом, пока не добрался до Близнюковского и Барвенковского районов. Низкие (до 10 случаев) показатели наблюдаются в настоящее время в нескольких районах – Краснокутском, Коломацком, Зачепиловском, Сахновщинском, Изюмском, Купянском, Печенежском, Великобурлуцком и Шевченковском. Наиболее неблагоприятной территорией в области, где счет заболевших идет уже на сотни, является Харьковский район. Безусловный антирекордсмен - областной центр, где, по данным на утро, 7-е июля, было зарегистрировано уже 1 666 случаев заболеваний COVID-19.
Кроме того, результатов ПЦР-тестирования ожидают еще 200 харьковчан (всего под подозрением в области находится 207 жителей области).
Будьте готовы к приятным сюрпризам. Вам могут сделать заманчивое предложение, которое обещает оказаться перспективным и прибыльным.
В Харькове ожидается ясная погода, во второй половине дня небо затянется облаками, чтобы к вечеру снова очиститься. Ночью без существенных осадков. Днем местами на западе области кратковременный дождь, гроза, в городе без осадков.
Сегодня все желающие могут «обмениваться своими душами» на полных правах — 6 июля отмечается Всемирный день поцелуя.
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