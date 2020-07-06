06.07.2020 19:28

В ХОГА прокомментировали слухи о вспышке COVID-19 в институте эндокринологии

В харьковских телеграм-каналах начала распространятся информация о вспышке коронавирусной инфекции среди персонала медучреждения.



// facebook

6 июля в социальных сетях появилась информация о том, что в Институте эндокринной патологии зарегистрировали вспышку COVID-19 среди медиков, вследствие чего из учреждения начали выписывать больных.



"Заболели 2 операционные сестры. Всех больных после операции срочно выписали, отделение закрыли. Но! Диабетчики продолжают лечение. В итоге ещё 2 врача эндокринолога заболели. Вызвали санитарного врача, а она написала акт как надо начальству. Все сотрудники ходят и молчат, только шепчутся", - сообщается в публикации.



В ХОГА, со ссылкой на Харьковский областной лабораторный центр заявили, что действительно был зарегистрирован случай инфекции у одной сотрудницы института, однако это было 2 июля. С тех пор новых случаев не зафиксировано.