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06.07.2020  19:28   

В ХОГА прокомментировали слухи о вспышке COVID-19 в институте эндокринологии

В харьковских телеграм-каналах начала распространятся информация о вспышке коронавирусной инфекции среди персонала медучреждения.


// facebook

6 июля в социальных сетях появилась информация о том, что в Институте эндокринной патологии зарегистрировали вспышку COVID-19 среди медиков, вследствие чего из учреждения начали выписывать больных.

"Заболели 2 операционные сестры. Всех больных после операции срочно выписали, отделение закрыли. Но! Диабетчики продолжают лечение. В итоге ещё 2 врача эндокринолога заболели. Вызвали санитарного врача, а она написала акт как надо начальству. Все сотрудники ходят и молчат, только шепчутся", - сообщается в публикации.

В ХОГА, со ссылкой на Харьковский областной лабораторный центр заявили, что действительно был зарегистрирован случай инфекции у одной сотрудницы института, однако это было 2 июля. С тех пор новых случаев не зафиксировано.

Источник:   ВХ
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, метро, транспорт
 
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