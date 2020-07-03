Уровень радиации в Харькове проверили эксперты

Насколько опасен радиационный фон в Первой столице, сообщили сотрудники лабораторного центра.
По данным мониторинговых исследований, проведенных специалистами Харьковского областного центра лабораторных исследований, по состоянию на 3 июля уровень внешнего гамма-излучения составляет 0,14–0,17 мкЗв/ч.
Данный результат не превышает значений естественного радиационного фона, характерного для территории Харьковской области (0,3 мкЗв/ч).
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От 30 градусов и выше, солнечно и без осадков – выходные, по прогнозам синоптиков, будут жаркими.
По народному календарю сегодня Мефодий Перепелятник.
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