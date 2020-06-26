Уровень радиации в Харькове проверили эксперты

Насколько опасен радиационный фон в Первой столице, сообщили сотрудники лабораторного центра.
По данным мониторинговых исследований, проведенных специалистами Харьковского областного центра лабораторных исследований, по состоянию на 26 июня уровень внешнего гамма-излучения составляет 0,12–0,22 мкЗв/ч.
Данный результат не превышает значений естественного радиационного фона, характерного для территории Харьковской области (0,3 мкЗв/ч).
Помните: сегодняшний день хорош не столько для создания нового, сколько для того, чтобы использовать на все 100% уже имеющиеся у вас наработки.
Синоптики обещают возвращение жары, вероятность кратковременных дождей сохраняется.
Если верить хроникам, 26 июня 1498 года, в Китае появилась первая зубная щетка.
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