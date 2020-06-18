Ботулизм: поел рыбки домашнего копчения и попал в реанимацию

В Боровском районе зарегистрирован случай ботулизма.
Госпродпотребслужба 17 июня начала эпидемиологическое расследование случая ботулизма у жителя пгт. Боровая.
Заболевший на 3 сутки после появления первых признаков заболевания в тяжелом состоянии госпитализирован в реанимационное отделение Центральной городской больниццы Песчанской Богоматери. Позднее обращение за медицинской помощью обусловило тяжесть течения заболевания.
По имеющейся информации, инфекцию мужчина подхватил после употребления в пищу копченой рыбы домашнего приготовления.
Специалисты напоминают: ботулизм считается самым опасным инфекционным заболеванием, возбудитель поражает нервную систему, а тяжелая форма болезни может привести к летальному исходу.
Первые симптомы заболевания чаще всего возникают через 12-24 часов после употребления зараженной пищи. Обычно заболевание начинается внезапно, у человека нарушается зрение, возникает мышечная слабость и появляется сухость во рту, возникают головокружение, признаки поражения пищеварительной системы (тошнота, рвота, ослабление стула), поражение мышц шеи и конечностей, возникает паралич мускулатуры.
Чтобы избежать заболевания:
- не стоит употреблять продукты неизвестного происхождения;
- не приобрести копченую, соленую и вяленую рыбу на стихийных рынках, которая была изготовлена в домашних условиях и без лабораторного контроля;
- обязательно соблюдать чистоту при обработке продуктов для консервации и не использовать испорченные овощи и фрукты;
- домашние консервы следует хранить при температуре от 2 до 6 градусов.
Помните, что лечение осуществляется только в условиях лечебного учреждения. Ни в коем случае не занимайтесь самолечением! За медицинской помощью обращайтесь своевременно при первых признаках заболевания!
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