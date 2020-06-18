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18.06.2020  17:07   

Ботулизм: поел рыбки домашнего копчения и попал в реанимацию

В Боровском районе зарегистрирован случай ботулизма.


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Госпродпотребслужба 17 июня начала эпидемиологическое расследование случая ботулизма у жителя пгт. Боровая.

Заболевший на 3 сутки после появления первых признаков заболевания в тяжелом состоянии госпитализирован в реанимационное отделение Центральной городской больниццы Песчанской Богоматери. Позднее обращение за медицинской помощью обусловило тяжесть течения заболевания.

По имеющейся информации, инфекцию мужчина подхватил после употребления в пищу копченой рыбы домашнего приготовления.

Специалисты напоминают: ботулизм считается самым опасным инфекционным заболеванием, возбудитель поражает нервную систему, а тяжелая форма болезни может привести к летальному исходу.

Первые симптомы заболевания чаще всего возникают через 12-24 часов после употребления зараженной пищи. Обычно заболевание начинается внезапно, у человека нарушается зрение, возникает мышечная слабость и появляется сухость во рту, возникают головокружение, признаки поражения пищеварительной системы (тошнота, рвота, ослабление стула), поражение мышц шеи и конечностей, возникает паралич мускулатуры.

Чтобы избежать заболевания:

- не стоит употреблять продукты неизвестного происхождения;

- не приобрести копченую, соленую и вяленую рыбу на стихийных рынках, которая была изготовлена ​​в домашних условиях и без лабораторного контроля;

- обязательно соблюдать чистоту при обработке продуктов для консервации и не использовать испорченные овощи и фрукты;

- домашние консервы следует хранить при температуре от 2 до 6 градусов.

Помните, что лечение осуществляется только в условиях лечебного учреждения. Ни в коем случае не занимайтесь самолечением! За медицинской помощью обращайтесь своевременно при первых признаках заболевания!

Источник:   Госпродпотребслужба
 Тэги:  ботулизм, харьков
 
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