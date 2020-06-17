17.06.2020 15:02

Харків’яни матимуть електронні рецепти та онлайн-дані аналізів

Запустити сервіс електронних рецептів планують у Харкові до кінця 2020 року.



// city.kharkov.ua

Про це сьогодні, 17 червня, у Харківському прес-клубі повідомив заступник міського голови з питань цифрової трансформації Олег Дробот.

За його словами, такий сервіс спростить придбання лікарських препаратів. «Лікар не писатиме нерозбірливим почерком, що треба купити. Онлайн-рецепт дозволить вибрати найближчу аптеку, де препарат дешевше, забронювати його і гарантовано отримати», - зазначив віце-мер.

Також він повідомив, що у персональному кабінеті на порталі «Helsi.mi» можна буде не тільки обрати лікаря, а й залишити відгук про його роботу. Харків’яни матимуть доступ до єдиної медичної карти, яка повністю замінить паперову, а також завжди матимуть під рукою результати аналізів та досліджень. Дані загружатимуться у персональний кабінет.

«Завжди можна буде подивитися, коли в останній раз робив флюорографію, а не згадувати», - зазначив Олег Дробот.

Заступник міського голови нагадав, що систему «Helsi.mi» запустили у Харкові в березні. Новий портал об’єднав усі лікарні, надав городянам змогу створювати персональні медичні кабінети та записуватися до лікарів онлайн. Цією послугою вже користується близько 10% харків’ян.

Крім того, у міських лікарнях планують встановити безкоштовні точки Wi-Fi, які потрібні лікарям і пацієнтам. А для того, щоб городянам було легше сприймати нововведення, у Харкові проводять масштабну роз’яснювальну роботу.

«Звичайно, перехід до нової системи важкий. Знімаємо відео, надаємо багато інформації в інтернеті, офлайні та на телебаченні, щоб люди зрозуміли, як користуватися новими послугами», - повідомив заступник міського голови.

Олег Дробот нагадав, що на найближчий сесії міськради планується ухвалити Концепцію розвитку цифрової грамотності жителів міста Харкова, в рамках якої городян навчатимуть користуватися онлайн-сервісами.