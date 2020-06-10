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10.06.2020  15:31   

Курси цифрової грамотності відкриють у Харкові

Концепцію розвитку цифрової грамотності жителів міста Харкова планується ухвалити на найближчій сесії Харківської міської ради.


// city.kharkov.ua

Така ініціатива обумовлена ​​планами уряду перевести до 2024 року в режим онлайн 90% адміністративних і соціальних послуг, повідомила директор Департаменту цифрової трансформації Галина Литвинець.

При цьому соціологічні дослідження показали, що 53% населення країни не володіє навіть базовими цифровими навичками.

«Концепція передбачає підвищення цифрової грамотності харків'ян. Зокрема, мова йде про точки доступу, так звані оффлайн-хаби, які будуть створені на базі 47 міських бібліотек. Там можна буде подивитися семінари, освітні серіали, вивчити інструкцію, як користуватися електронними сервісами тощо. Потім такі хаби будуть створені і в центрах надання адміністративних послуг. Зараз такий пілотний проєкт реалізується у центральному ЦНАП. Також у Харкові передбачається організувати безкоштовний міський курс цифрової грамотності. Карантин сповільнив наші темпи, але тепер, з ослабленням обмежень, всі ці плани будуть реалізовані», - зазначила Галина Литвинець.

Источник:   ХМР
 Тэги:  цифровая грамотность, курсы, харьков
 
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