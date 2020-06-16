Трое умерших, 53 заболевших: карта распространения COVID-19 на Харьковщине на 16 июня

Всего с начала наблюдений в Харькове и области зарегистрировано 2599 подозрений на COVID-19, в том числе 82 в течение последних суток.
Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.
По данным центра, по состоянию на 16 июня в области лабораторно подтверждено 1595 (+53 за сутки) случаев COVID-19.
В том числе 62 (+3 за сутки) человека скончались, 752 (+11) выздоровели.
В Харькове диагноз подтвержден у 1018 (+37) человек.
При этом 246 случаев остаются под подозрением (в Харькове – 222), 758 опровергнуто.
Отличный день для осуществления любых замыслов, требующих решительности, сообразительности и энергичности.
Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Местами по области кратковременный дождь, гроза, шквалы до 15-24 м/с.
16 июня отмечается Международный день семейных денежных переводов.
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