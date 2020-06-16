16.06.2020 10:23

Трое умерших, 53 заболевших: карта распространения COVID-19 на Харьковщине на 16 июня

Всего с начала наблюдений в Харькове и области зарегистрировано 2599 подозрений на COVID-19, в том числе 82 в течение последних суток.



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Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.



По данным центра, по состоянию на 16 июня в области лабораторно подтверждено 1595 (+53 за сутки) случаев COVID-19.

В том числе 62 (+3 за сутки) человека скончались, 752 (+11) выздоровели.



В Харькове диагноз подтвержден у 1018 (+37) человек.



При этом 246 случаев остаются под подозрением (в Харькове – 222), 758 опровергнуто.



