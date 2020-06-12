Уровень радиации в Харькове проверили эксперты

Насколько опасен радиационный фон в Первой столице, сообщили сотрудники лабораторного центра.
По данным мониторинговых исследований, проведенных специалистами Харьковского областного центра лабораторных исследований, по состоянию на 12 июня уровень внешнего гамма-излучения составляет 0,10–0,12 мкЗв/ч.
Данный результат не превышает значений естественного радиационного фона, характерного для территории Харьковской области (0,3 мкЗв/ч).
Отличный день для активного отдыха, спорта, прогулок, общения, получения нового опыта и новых впечатлений.
Синоптики обещают неоднозначные выходные: со шквальным ветром, грозами и градом.
Начиная с 2008 года, 12 июня в Украине отмечается День работников фондового рынка.
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