Уровень радиации в Харькове проверили эксперты

Отличный день для активного отдыха, спорта, прогулок, общения, получения нового опыта и новых впечатлений.

Синоптики обещают неоднозначные выходные: со шквальным ветром, грозами и градом.

Начиная с 2008 года, 12 июня в Украине отмечается День работников фондового рынка.