03.06.2020 17:10

У директора областной инфекционки, больного COVID, диагностировали пневмонию

У директора Харьковской областной инфекционной больницы Павла Нартова, которого госпитализировали с коронавируса конце мая, развилась двусторонняя пневмония.



//suspilne.media

У директора харьковской инфекционной больницы, больного COVID, диагностировали пневмонию



Об этом Суспільному сообщил сам Нартов.



«Лечусь, у меня пневмония двусторонняя. Кашель и температура ... Мне не хуже, но и не лучше. В одной поре», - сказал он.



Обязанности директора сейчас исполняет работница Харьковской медицинской академии последипломного образования Валентина Маслова, которая совмещала работу в инфекционной больнице.



Коронавирус у директора харьковской инфекционной больницы подтвердили 22 мая. По состоянию на 1 июня у 31 работника областной инфекционной больницы был выявлен коронавирус, 14 из них выздоровели.