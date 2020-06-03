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03.06.2020  17:10   

У директора областной инфекционки, больного COVID, диагностировали пневмонию

У директора Харьковской областной инфекционной больницы Павла Нартова, которого госпитализировали с коронавируса конце мая, развилась двусторонняя пневмония.


//suspilne.media

У директора харьковской инфекционной больницы, больного COVID, диагностировали пневмонию

Об этом Суспільному сообщил сам Нартов.

«Лечусь, у меня пневмония двусторонняя. Кашель и температура ... Мне не хуже, но и не лучше. В одной поре», - сказал он.

Обязанности директора сейчас исполняет работница Харьковской медицинской академии последипломного образования Валентина Маслова, которая совмещала работу в инфекционной больнице.

Коронавирус у директора харьковской инфекционной больницы подтвердили 22 мая. По состоянию на 1 июня у 31 работника областной инфекционной больницы был выявлен коронавирус, 14 из них выздоровели.

Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, нартов, пневмония, инфекционка
 
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