У Харкові - 562 хворих на коронавірус

Станом на 26 травня в Харкові зафіксовано 562 випадки захворювання на коронавірус.
Про це повідомили в Харківському обласному лабораторному центрі.
Всього в Харківській області з початку реєстрації зафіксовано 1 590 підозр на COVID-19, з яких 946 випадків підтверджено. Під підозрою залишаються 249 осіб, з них 201 - житель Харкова. Також за цей час 341 пацієнт одужав, 41 - помер.
За даними Центру громадського здоров'я, станом на 9:00 26 травня в Україні 21 584 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 644 летальних, 7 575 пацієнтів одужали. Загалом захворіли 1 581 дитина та 4 183 медики. За добу зафіксовано 339 нових випадків.
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