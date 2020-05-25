25.05.2020 11:01

Харьковские медики приняли несколько родов на дому

Всего медики совершили почти 9 тысяч выездов, оказав на месте помощь в более чем 70% случаях.



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На прошлой неделе бригадами коммунального некоммерческого предприятия Харьковского областного совета «Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф» выполнено выездов 8795 (на прошлой неделе - 8989), амбулаторных обращений - 4 (на прошлой неделе - 6).

Обслужено 8536 пациентов, госпитализированы (всего) - 2311 пациентов - это 27,1% (27,2% - на предыдущей неделе).

Количество лиц, которым оказана медицинская помощь

врачебными бригадами (в т.ч. БИТ и реанимационные) - 2350,

специализированными бригадами - 203,

фельдшерскими - 5983.

Снято ЭКГ -1997, из них передано в консультативного телеметрического центра по «Viber» - 1338, передано ДЭКГ - 361, использовано небулайзертерапию - 111.

Констатировано нестабильных стенокардий - 136, острых инфарктов миокарда - 65. Всего констатировано острых нарушений мозгового кровообращения до 3-х часов - 43.

Роды в присутствии бригады - 2 (отделение Валковское, Купянское).

Смертельных случаев - 144, из них до прибытия бригады Е(С)МП - 128, в присутствии бригады - 16.