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25.05.2020  11:01   

Харьковские медики приняли несколько родов на дому

Всего медики совершили почти 9 тысяч выездов, оказав на месте помощь в более чем 70% случаях.


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На прошлой неделе бригадами коммунального некоммерческого предприятия Харьковского областного совета «Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф» выполнено выездов 8795 (на прошлой неделе - 8989), амбулаторных обращений - 4 (на прошлой неделе - 6).
Обслужено 8536 пациентов, госпитализированы (всего) - 2311 пациентов - это 27,1% (27,2% - на предыдущей неделе).
Количество лиц, которым оказана медицинская помощь
  • врачебными бригадами (в т.ч. БИТ и реанимационные) - 2350,
  • специализированными бригадами - 203,
  • фельдшерскими - 5983.
Снято ЭКГ -1997, из них передано в консультативного телеметрического центра по «Viber» - 1338, передано ДЭКГ - 361, использовано небулайзертерапию - 111.
Констатировано нестабильных стенокардий - 136, острых инфарктов миокарда - 65.  Всего констатировано острых нарушений мозгового кровообращения до 3-х часов - 43.
Роды в присутствии бригады - 2 (отделение Валковское, Купянское).
Смертельных случаев - 144, из них до прибытия бригады Е(С)МП - 128, в присутствии бригады - 16.
 
Источник:   «Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф»
 Тэги:  скорая, медик, харьков, помощь
 
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