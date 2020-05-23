23.05.2020 15:22

В Харьковской области существенно подорожает проезд в электричках

После восстановления пригородного сообщения в Харьковской области цена билета на проезд в электричках от 1 до 5 км увеличится с 3,5 грн до 8 грн, до 300 км — с 13,7 грн до 40 грн.



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Об этом СМИ сообщила пресс-секретарь регионального филиала "Южная железная дорога" АО "Укрзализныця" Ирина Гаманенко.

По ее словам, Харьковщина была одной из областей, обслуживаемых "Южной железной дорогой", которая долгое время не повышала стоимость проезда.

"Мы сравнили цены, которые были утверждены в апреле 2019 года." Южная железная дорога "обслуживает территорию Полтавской, Сумской, Харьковской, Черниговской частично и Луганской области. Цены на проезд пригородного пассажирского транспорта утверждаются вместе с областными государственными администрациями. Полтавская, Сумская еще в апреле 2019-го утвердили эти цены. И в начале мая 2020 утвердила ХОГА ", - сказала Гаманенко.

Бесплатным остается проезд для 18 категорий граждан, для детей до 14 лет действует 75% скидки, для студентов - 50%.

Кабинет Министров позволил "Укрзализныци" возобновить работу поездов и электричек с 1 июня.