12.05.2020 14:59

У Харкові - 373 хворих на коронавірус

Про це повідомили у Харківському обласному лабораторному центрі.



//city.kharkov.ua

Станом на 12 травня в Харкові зафіксовано 373 випадки захворювання на коронавірус.

Про це повідомили у Харківському обласному лабораторному центрі.

Всього в Харківській області з початку реєстрації зафіксовано 1 тис. 41 підозру на COVID-19, з яких 623 випадки підтверджено. Під підозрою залишаються 146 осіб, з них 107 - мешканці Харкова. Також за цей час 80 пацієнтів одужали, 19 - померли.

За даними Центру громадського здоров'я, станом на 9:00 12 травня в Україні 16 тис. 23 лабораторно підтверджених випадки COVID-19, з них 425 летальних, 3 тис. 373 пацієнти одужали. Діагноз підтверджений у 1 тис. 105 дітей та 3 тис. 114 медиків. За добу зафіксовано 375 нових випадків.