Главная Новости Медицина У Харкові - 373 хворих на коронавірус
12.05.2020  14:59   

У Харкові - 373 хворих на коронавірус

Про це повідомили у Харківському обласному лабораторному центрі.


//city.kharkov.ua
Станом на 12 травня в Харкові зафіксовано 373 випадки захворювання на коронавірус.
 
Про це повідомили у Харківському обласному лабораторному центрі.
 
Всього в Харківській області з початку реєстрації зафіксовано 1 тис. 41 підозру на COVID-19, з яких 623 випадки підтверджено. Під підозрою залишаються 146 осіб, з них 107 - мешканці Харкова. Також за цей час 80 пацієнтів одужали, 19 - померли.
 
За даними Центру громадського здоров'я, станом на 9:00 12 травня в Україні 16 тис. 23 лабораторно підтверджених випадки COVID-19, з них 425 летальних, 3 тис. 373 пацієнти одужали. Діагноз підтверджений у 1 тис. 105 дітей та 3 тис. 114 медиків. За добу зафіксовано 375 нових випадків.
Источник:   Міська рада
 Тэги:  карантин, коронавирус, харьков, 373 заболевших, пандемия, эпидемия
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
12.05 Власть Геннадий Кернес: Харьков и харьковчане достойно почтили память наших героев 9 мая 12.05 Медицина Коронавирус на Харьковщине: заболевших за сутки втрое больше чем выздоровевших 12.05 Медицина Кабмин продлит карантин и после 22 мая
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 