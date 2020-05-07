Минздрав объяснил, как прошли клинические испытания препарата от коронавируса (ВИДЕО)

Представители Министерства здравоохранения заверили, что клинические испытания разрешили абсолютно в соответствии действующим принципам порядка проведения клинических испытаний.
Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак во время ежедневного брифинга 7 мая, Министерство здравоохранения в соответствии с действующими приказами утверждает предложение Государственного экспертного центра.
Ирина Микичак сообщила, что нужно для того, чтобы препарат утвердили на этап клинического испытания.
"Для этого фирма должна предоставить пакет соответствующих документов, в который входит согласование учреждений здравоохранения на проведение соответствующих испытаний и обязательное решение комиссии этики", - объяснила она.
Кроме этого, заместитель главы Минздрава сообщила, что испытания будут проводиться исключительно с согласия пациента и предварительным страхованием.
Поэтому, процесс исследования соответствует принципам порядка проведения клинических испытаний.
Что до того, каким образом выбрали медицинские учреждения для испытаний, Ирина отметила, что больницы определяет фирма производитель.
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