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07.05.2020  13:40   

Минздрав объяснил, как прошли клинические испытания препарата от коронавируса (ВИДЕО)

Представители Министерства здравоохранения заверили, что клинические испытания разрешили абсолютно в соответствии действующим принципам порядка проведения клинических испытаний.


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Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак во время ежедневного брифинга 7 мая, Министерство здравоохранения в соответствии с действующими приказами утверждает предложение Государственного экспертного центра.

Ирина Микичак сообщила, что нужно для того, чтобы препарат утвердили на этап клинического испытания.

"Для этого фирма должна предоставить пакет соответствующих документов, в который входит согласование учреждений здравоохранения на проведение соответствующих испытаний и обязательное решение комиссии этики", - объяснила она. 

Кроме этого, заместитель главы Минздрава сообщила, что испытания будут проводиться исключительно с согласия пациента и предварительным страхованием.

Поэтому, процесс исследования соответствует принципам порядка проведения клинических испытаний.

Что до того, каким образом выбрали медицинские учреждения для испытаний, Ирина отметила, что больницы определяет фирма производитель.

Источник:   newsone
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, доставка, продуктов, группа риска
 
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