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05.05.2020  12:21   

В Харькове снова резко ухудшилось состояние воздуха

Наблюдатели замерили самые высокие показатели концентрации примесей на Алексеевке и ХТЗ


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Уровень загрязненности воздуха в центре и ряде  жилых массивов  Харьков подобрался к верхнему пределу умеренной (желтой) отметки. В ряде районов города количество пыли и примесей в воздухе приближается к отметке 100, что является уже опасным (оранжевым) уровнем. Из хронологии замеров видно, что опасный уровень наблюдался около полуночи и к полудню вторника загрязнение воздуха немного снизилось. Однако уровень пыли и примесей продолжает колебаться возле границы домустимой зоны. Самой "чистой" оказалась Салтовка, где уровень загрязненности не покидал "зеленую" зону.

Информация обновляется

Источник:   Карта мониторинга
 Тэги:  воздух, примеси, харьков, загрязнение, уровень, наблюдение
 
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