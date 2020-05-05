В Харькове снова резко ухудшилось состояние воздуха

Наблюдатели замерили самые высокие показатели концентрации примесей на Алексеевке и ХТЗ
Уровень загрязненности воздуха в центре и ряде жилых массивов Харьков подобрался к верхнему пределу умеренной (желтой) отметки. В ряде районов города количество пыли и примесей в воздухе приближается к отметке 100, что является уже опасным (оранжевым) уровнем. Из хронологии замеров видно, что опасный уровень наблюдался около полуночи и к полудню вторника загрязнение воздуха немного снизилось. Однако уровень пыли и примесей продолжает колебаться возле границы домустимой зоны. Самой "чистой" оказалась Салтовка, где уровень загрязненности не покидал "зеленую" зону.
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