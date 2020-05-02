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02.05.2020  10:25   

В Харькове и области выявлено 315 случаев коронавируса: карта распространения COVID-19 на 2 мая

Всего с начала наблюдений в области зарегистрировано 589 подозрения COVID-19, в том числе 25 в течение последних суток.


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Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.

По данным центра, по состоянию на 2 мая в области лабораторно подтверждено 315 случаев COVID-19 (+41 за сутки). В том числе шесть человек (+2 за сутки) скончались, 35 (+9 за прошедшие сутки) выздоровели.

В Харькове диагноз подтвержден у 168 человек (+26 за сутки).

При этом 139 случаев остаются под подозрением (в Харькове – 95), 135 опровергнуто.

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, статистика, заболели, выявили
 
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