02.05.2020 10:25

В Харькове и области выявлено 315 случаев коронавируса: карта распространения COVID-19 на 2 мая

Всего с начала наблюдений в области зарегистрировано 589 подозрения COVID-19, в том числе 25 в течение последних суток.



// Facebook

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.



По данным центра, по состоянию на 2 мая в области лабораторно подтверждено 315 случаев COVID-19 (+41 за сутки). В том числе шесть человек (+2 за сутки) скончались, 35 (+9 за прошедшие сутки) выздоровели.



В Харькове диагноз подтвержден у 168 человек (+26 за сутки).



При этом 139 случаев остаются под подозрением (в Харькове – 95), 135 опровергнуто.