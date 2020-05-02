В Харькове и области выявлено 315 случаев коронавируса: карта распространения COVID-19 на 2 мая

Всего с начала наблюдений в области зарегистрировано 589 подозрения COVID-19, в том числе 25 в течение последних суток.
Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.
По данным центра, по состоянию на 2 мая в области лабораторно подтверждено 315 случаев COVID-19 (+41 за сутки). В том числе шесть человек (+2 за сутки) скончались, 35 (+9 за прошедшие сутки) выздоровели.
В Харькове диагноз подтвержден у 168 человек (+26 за сутки).
При этом 139 случаев остаются под подозрением (в Харькове – 95), 135 опровергнуто.
День не слишком благоприятствует ответственным начинаниям. Поэтому ответственные проекты лучше отложить на потом, чего бы они ни касались: финансовой сделки, признания в любви или выбора нового гарнитура для спальни.
В целом, майские праздники будут теплыми и солнечными. Не исключены кратковременные дожди.
Если вы любите такую рыбу, как тунец, тогда можете смело отметить в календаре красным 2 мая.
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