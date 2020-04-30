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30.04.2020  12:02   

Уровень радиации в Харькове проверили эксперты

Насколько опасен радиационный фон в Первой столице, сообщили сотрудники лабораторного центра.


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По данным мониторинговых исследований, проведенных специалистами Харьковского областного центра лабораторных исследований, по состоянию на 30 апреля уровень внешнего гамма-излучения составляет 0,10–0,16 мкЗв/ч.

Данный результат не превышает значений естественного радиационного фона, характерного для территории Харьковской области (0,3 мкЗв/ч).

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  радиация, харьков
 
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