Уровень радиации в Харькове проверили эксперты

Насколько опасен радиационный фон в Первой столице, сообщили сотрудники лабораторного центра.
По данным мониторинговых исследований, проведенных специалистами Харьковского областного центра лабораторных исследований, по состоянию на 30 апреля уровень внешнего гамма-излучения составляет 0,10–0,16 мкЗв/ч.
Данный результат не превышает значений естественного радиационного фона, характерного для территории Харьковской области (0,3 мкЗв/ч).
В финансовых и деловых вопросах вам стоит прислушиваться к интуиции и во многом полагаться на удачу – такая тактика обещает принести хорошие плоды.
В целом, майские праздники будут теплыми и солнечными. Не исключены кратковременные дожди.
Праздник защитников границы перенесен на 30 апреля указом Президента Украины по случаю 100-летия создания пограничного ведомства.
влажность:
давление:
ветер: