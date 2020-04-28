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28.04.2020  09:39   

В харьковском военном госпитале – вспышка коронавируса

В Военно-медицинском клиническом центре Северного региона - Харьковском военном госпитале - подтверждено 14 случаев коронавируса.


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Об этом в эфире программы "Тема дня" сообщил председатель Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер.

По его словам, у 14 пациентов подтвердили инфицирование вирусом.

«Там зафиксировано 14 человек на сегодня. Из них восемь врачей, которые там работают, девятый прикрепленный, находится в командировке, и пять военнослужащих», - сообщил Кучер.

Губернатор рассказал, что изначально в госпиталь были доставлены два военных пенсионера, у которых позже был диагностирован COVID-19.

При этом он добавил, что несколько случаев болезни протекают бессимптомно, из-за чего врачи сомневаются в диагнозе.

«При этом врачи, у которых установлено инфицирование, не верят, что они болеют. Они у своего руководства получили разрешение направить образцы еще в Киев, чтобы проверить наличие коронавируса», - сообщил глава ОГА.

Тэги:  коронавирус, заражение, харьков, карантин, вспышка, военный госпиталь
 
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