В харьковском военном госпитале – вспышка коронавируса

В Военно-медицинском клиническом центре Северного региона - Харьковском военном госпитале - подтверждено 14 случаев коронавируса.
Об этом в эфире программы "Тема дня" сообщил председатель Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер.
По его словам, у 14 пациентов подтвердили инфицирование вирусом.
«Там зафиксировано 14 человек на сегодня. Из них восемь врачей, которые там работают, девятый прикрепленный, находится в командировке, и пять военнослужащих», - сообщил Кучер.
Губернатор рассказал, что изначально в госпиталь были доставлены два военных пенсионера, у которых позже был диагностирован COVID-19.
При этом он добавил, что несколько случаев болезни протекают бессимптомно, из-за чего врачи сомневаются в диагнозе.
«При этом врачи, у которых установлено инфицирование, не верят, что они болеют. Они у своего руководства получили разрешение направить образцы еще в Киев, чтобы проверить наличие коронавируса», - сообщил глава ОГА.
День крайностей – он может оказаться как сверхпродуктивным, так и не слишком. Все будет зависеть от того, сумеете ли вы выйти из состояния дремотного покоя.
В Харькове облачная погода продержится весь день. Без существенных осадков.
Международная организация труда объявила 28 апреля Всемирным днем охраны труда, или Всемирным днем безопасности и здоровья на рабочем месте.
влажность:
давление:
ветер: