В результате проверки больных «обычной» пневмонией в Харьковской области у полусотни подтвердился коронавирус.
Об этом в вечернем эфире 22 апреля рассказала Любовь Махота, директор Харьковского лабораторного центра, уполномоченное на выполнение полномочий главного государственного санитарного врача в Харьковской области.
"Этот рост, резкий, можно сказать, рост связан с введением сплошного скрининга лабораторного больных пневмонией. На сегодняшний день мы исследовали более 1200 человек, то где-то около половины - это исследование больных пневмонией", - сказала Махота.
"Нам удалось обнаружить около 50 случаев больных COVID-19, благодаря исследованиям больных пневмонией", - сказала Махота.
Ли сейчас больные пневмонией проверены, она не уточнила.
На вопрос, где инфицируются люди, директора лабцентру ответила: "Выясняется, каждый случай COVID-19 подлежит эпидемиологическому расследованию, причины разные - есть случаи завоза из-за границы и уже имеют место контакты".
"Если раньше мы в начале регистрации случаев заболевания регистрировали только подозрительные случаи, лечащий врач, семейный или стационара проявлял подозрение на СOVID, где было рабочее определение случае и только по подозрению доставлялся материал для исследования методом полимеразной цепной реакции, сегодня исследуются пневмонии, добавились к этому разряду, а также все контактные исследуются ", - добавила она.
Если вы хотите с кем-то договориться, найти общее решение проблемы или устраивающий всех компромисс, стоит сделать это именно сегодня.
Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Без существенных осадков.
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