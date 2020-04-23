23.04.2020 13:50

Руководитель Харьковского лабцентру рассказала о результатах исследований больных с пневмонией

В результате проверки больных «обычной» пневмонией в Харьковской области у полусотни подтвердился коронавирус.



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Об этом в вечернем эфире 22 апреля рассказала Любовь Махота, директор Харьковского лабораторного центра, уполномоченное на выполнение полномочий главного государственного санитарного врача в Харьковской области.

"Этот рост, резкий, можно сказать, рост связан с введением сплошного скрининга лабораторного больных пневмонией. На сегодняшний день мы исследовали более 1200 человек, то где-то около половины - это исследование больных пневмонией", - сказала Махота.

"Нам удалось обнаружить около 50 случаев больных COVID-19, благодаря исследованиям больных пневмонией", - сказала Махота.

Ли сейчас больные пневмонией проверены, она не уточнила.

На вопрос, где инфицируются люди, директора лабцентру ответила: "Выясняется, каждый случай COVID-19 подлежит эпидемиологическому расследованию, причины разные - есть случаи завоза из-за границы и уже имеют место контакты".

"Если раньше мы в начале регистрации случаев заболевания регистрировали только подозрительные случаи, лечащий врач, семейный или стационара проявлял подозрение на СOVID, где было рабочее определение случае и только по подозрению доставлялся материал для исследования методом полимеразной цепной реакции, сегодня исследуются пневмонии, добавились к этому разряду, а также все контактные исследуются ", - добавила она.