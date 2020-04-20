Имплантация зубов - почему импланты продлевают нашу жизнь?

Имплантация зубов - как правильно выбрать стоматологическую клинику и врача? Читайте дельные советы.
Имплантация зубов в стоматологии — это процедура, которая позволяет заменить отсутствующий настоящий зуб (или несколько коронок) искусственными титановыми имплантами. Титановый зубной имплант, который заменяет собственный корень, правильно распределяет нагрузку, препятствует тому, чтобы атрофировалась кость, и не позволяет двигаться здоровым зубам. Это куда лучше, чем мостовидное протезирование с опорой на собственные зубы.
Стоматологи доказали, что имплантация зубов даже значительно продлевает жизнь, потому что поддерживает в головном мозге нейронную активность в центрах, отвечающих за борьбу со старением организма.
Имплантация зубов – это абсолютно безболезненная и полностью надежная процедура. Врачи стоматологи сети клиник стоматологии "Люми Дент" в Киеве устанавливают самые популярные марки зубных имплантов по отличным ценам, под компьютерной анестезией, или в состоянии медицинского сна.
Существует множество технологий в стоматологии, которые позволяют установить зубные импланты. Классическое решение называют двухэтапным, так как для начала пациенту вживляют штифт и ждут, пока он заживет. На это требуется от двух до шести месяцев — в зависимости от места установки, марки изделия и его особенностей. И только после заживления производят установку самой коронки.
Двухэтапная имплантация зубов самая долгая, но она имеет меньше всего противопоказаний, и связана с меньшими рисками.
Есть еще такие технологии, как одноэтапная и одномоментная имплантация зубов. Первая подразумевает под собой малоинвазивную операцию, при которой имплант вставляется через небольшой разрез. Через несколько дней на него устанавливают временную коронку, а после приживления — постоянную. По сути, все происходит все равно в несколько этапов, но времени это занимает гораздо меньше. Возможность одноэтапной имплантации определяет врач — по состоянию костной ткани и другим признакам.
Одномоментная зубная имплантация — это когда имплант вживляется в кость сразу же после удаления зуба. Хоть все и проходит быстро, серьезную моментальную нагрузку на установленный имплантат, оказывать нельзя, поэтому в первое время пациент должен быть очень осторожным.
Зубная имплантация возможна как при частичном, так и при полном отсутствии зубов.
В современных стоматологических клиниках пациентам должны предлагать имплантацию на самом высоком уровне.
Вот необходимые критерии выбора достойной клиники:
Не лишним будет попросить предъявить сертификаты на устанавливаемые импланты, так как на рынке очень много дешевых и некачественных подделок.
И напоследок, рекомендуем Вам выбирать не вид зубных имплантов, а в первую очередь клинику и хирурга, которым Вы бы смогли довериться.
Будьте здоровы!
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