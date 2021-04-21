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21.04.2021  09:53   

Имплантация зубов - почему импланты продлевают нашу жизнь?

Имплантация зубов - как правильно выбрать стоматологическую клинику и врача? Читайте дельные советы.


Сеть клиник Люми-дент

Имплантация зубов в стоматологии — это процедура, которая позволяет заменить отсутствующий настоящий зуб (или несколько коронок) искусственными титановыми имплантами. Титановый зубной имплант, который заменяет собственный корень, правильно распределяет нагрузку, препятствует тому, чтобы атрофировалась кость, и не позволяет двигаться здоровым зубам. Это куда лучше, чем мостовидное протезирование с опорой на собственные зубы.

Стоматологи доказали, что имплантация зубов даже значительно продлевает жизнь, потому что поддерживает в головном мозге нейронную активность в центрах, отвечающих за борьбу со старением организма.

Имплантация зубов  – это абсолютно безболезненная и полностью надежная процедура. Врачи стоматологи сети клиник стоматологии "Люми Дент" в Киеве устанавливают самые популярные марки зубных имплантов по отличным ценам, под компьютерной анестезией, или в состоянии медицинского сна.

 

Виды имплантации и зубных имплантов 

Существует множество технологий в стоматологии, которые позволяют установить зубные импланты. Классическое решение называют двухэтапным, так как для начала пациенту вживляют штифт и ждут, пока он заживет. На это требуется от двух до шести месяцев — в зависимости от места установки, марки изделия и его особенностей. И только после заживления производят установку самой коронки.

Двухэтапная имплантация зубов самая долгая, но она имеет меньше всего противопоказаний, и связана с меньшими рисками.

Есть еще такие технологии, как одноэтапная и одномоментная имплантация зубов. Первая подразумевает под собой малоинвазивную операцию, при которой имплант вставляется через небольшой разрез. Через несколько дней на него устанавливают временную коронку, а после приживления — постоянную. По сути, все происходит все равно в несколько этапов, но времени это занимает гораздо меньше. Возможность одноэтапной имплантации определяет врач — по состоянию костной ткани и другим признакам.

Одномоментная зубная имплантация — это когда имплант вживляется в кость сразу же после удаления зуба. Хоть все и проходит быстро, серьезную моментальную нагрузку на установленный имплантат, оказывать нельзя, поэтому в первое время пациент должен быть очень осторожным.

Зубная имплантация возможна как при частичном, так и при полном отсутствии зубов.

Как выбрать клинику для качественной имплантации зубов?

В современных стоматологических клиниках пациентам должны предлагать имплантацию на самом высоком уровне. 

Вот необходимые критерии выбора достойной клиники:

  • Стоматологи должны работать только с теми марками имплантатов, которые гарантируют приживаемость имплантов на 97-99%.
  • Собственная зуботехническая лаборатория. Большинство работ должно делаться по месту, что сэкономит и деньги, и время клиента.
  • Обязателен высокий уровень технического оснащения стоматологии. В распоряжении врачей должны быть компьютерные томографы - аппараты для получения объемных детальных снимков челюстей и зубов, сканеры для получения цифровых слепков, стоматологические микроскопы, а также аппарат компьютерной анестезии STA — что делать обезболивание безопасным и на 100% эффективным. Должна быть возможность делать операции под общим наркозом (в медикаментозном сне). Должна быть обязательно лицензия на анестезиологию.
  • Сегодня качественная имплантация без использования хирургического шаблона - невозможна. Избегайте предложений хирургов, которые предлагают поставить зубные импланты по данным снимка "на глазок". Ошибка будет очень дорого Вам стоить. 
  • На сайте клиники должны быть представлены фотографии работ по имплантации и протезированию на имплантах - до и после лечения, а также много видео отзывов пациентов, так как написанным от руки текстам уже давно никто не верит.
  • Вам на консультации должна быть озвучена полная цена за все услуги, пока Вы "на берегу". К сожалению сплошь и рядом этим пользуются недобросовестные врачи, открывая информацию о больших оплатах, когда импланты уже поставлены, и деваться Вам некуда. 

Не лишним будет попросить предъявить сертификаты на устанавливаемые импланты, так как на рынке очень много дешевых и некачественных подделок. 

И напоследок, рекомендуем Вам выбирать не вид зубных имплантов, а в первую очередь клинику и хирурга, которым Вы бы смогли довериться. 

Будьте здоровы!

Источник:   Люми Дент
 Тэги:  имплантация, зубы, выбор, врач, процедура
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