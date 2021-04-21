21.04.2021 09:53

Имплантация зубов - почему импланты продлевают нашу жизнь?

Имплантация зубов - как правильно выбрать стоматологическую клинику и врача? Читайте дельные советы.



Сеть клиник Люми-дент

Имплантация зубов в стоматологии — это процедура, которая позволяет заменить отсутствующий настоящий зуб (или несколько коронок) искусственными титановыми имплантами. Титановый зубной имплант, который заменяет собственный корень, правильно распределяет нагрузку, препятствует тому, чтобы атрофировалась кость, и не позволяет двигаться здоровым зубам. Это куда лучше, чем мостовидное протезирование с опорой на собственные зубы.

Стоматологи доказали, что имплантация зубов даже значительно продлевает жизнь, потому что поддерживает в головном мозге нейронную активность в центрах, отвечающих за борьбу со старением организма.

Имплантация зубов – это абсолютно безболезненная и полностью надежная процедура. Врачи стоматологи сети клиник стоматологии "Люми Дент" в Киеве устанавливают самые популярные марки зубных имплантов по отличным ценам, под компьютерной анестезией, или в состоянии медицинского сна.

Виды имплантации и зубных имплантов

Существует множество технологий в стоматологии, которые позволяют установить зубные импланты. Классическое решение называют двухэтапным, так как для начала пациенту вживляют штифт и ждут, пока он заживет. На это требуется от двух до шести месяцев — в зависимости от места установки, марки изделия и его особенностей. И только после заживления производят установку самой коронки.

Двухэтапная имплантация зубов самая долгая, но она имеет меньше всего противопоказаний, и связана с меньшими рисками.

Есть еще такие технологии, как одноэтапная и одномоментная имплантация зубов. Первая подразумевает под собой малоинвазивную операцию, при которой имплант вставляется через небольшой разрез. Через несколько дней на него устанавливают временную коронку, а после приживления — постоянную. По сути, все происходит все равно в несколько этапов, но времени это занимает гораздо меньше. Возможность одноэтапной имплантации определяет врач — по состоянию костной ткани и другим признакам.

Одномоментная зубная имплантация — это когда имплант вживляется в кость сразу же после удаления зуба. Хоть все и проходит быстро, серьезную моментальную нагрузку на установленный имплантат, оказывать нельзя, поэтому в первое время пациент должен быть очень осторожным.

Зубная имплантация возможна как при частичном, так и при полном отсутствии зубов.

Как выбрать клинику для качественной имплантации зубов?

В современных стоматологических клиниках пациентам должны предлагать имплантацию на самом высоком уровне.

Вот необходимые критерии выбора достойной клиники:

Стоматологи должны работать только с теми марками имплантатов, которые гарантируют приживаемость имплантов на 97-99%.

Собственная зуботехническая лаборатория. Большинство работ должно делаться по месту, что сэкономит и деньги, и время клиента.

Обязателен высокий уровень технического оснащения стоматологии. В распоряжении врачей должны быть компьютерные томографы - аппараты для получения объемных детальных снимков челюстей и зубов, сканеры для получения цифровых слепков, стоматологические микроскопы, а также аппарат компьютерной анестезии STA — что делать обезболивание безопасным и на 100% эффективным. Должна быть возможность делать операции под общим наркозом (в медикаментозном сне). Должна быть обязательно лицензия на анестезиологию.

Сегодня качественная имплантация без использования хирургического шаблона - невозможна. Избегайте предложений хирургов, которые предлагают поставить зубные импланты по данным снимка "на глазок". Ошибка будет очень дорого Вам стоить.

На сайте клиники должны быть представлены фотографии работ по имплантации и протезированию на имплантах - до и после лечения, а также много видео отзывов пациентов, так как написанным от руки текстам уже давно никто не верит.

Вам на консультации должна быть озвучена полная цена за все услуги, пока Вы "на берегу". К сожалению сплошь и рядом этим пользуются недобросовестные врачи, открывая информацию о больших оплатах, когда импланты уже поставлены, и деваться Вам некуда.

Не лишним будет попросить предъявить сертификаты на устанавливаемые импланты, так как на рынке очень много дешевых и некачественных подделок.

И напоследок, рекомендуем Вам выбирать не вид зубных имплантов, а в первую очередь клинику и хирурга, которым Вы бы смогли довериться.

Будьте здоровы!