Среди контактов первой умершей от коронавируса – девять позитивных тестов на COVID-19 (ВИДЕО)

В числе заболевших как соседи, так и прихожане церкви, где женщина торговала свечами.
На Комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям принято решение об усилении противоэпидемических мероприятий в селе Высокополье Валковского района, где зафиксирован единственный случай смерти от коронавирусной болезни в области.
Как сообщил заместитель председателя ХОГА Тарас Пастух, накануне у 11 человек, контактировавших с умершей женщиной, были взяты образцы для тестирования: 9 из них оказались положительными.
«Сегодня было сделано дополнительно еще 15 тестов, результаты еще не известны, но ждать с принятием тех или иных решений нельзя. Поэтому мы рекомендовали местной комиссии по чрезвычайным ситуациям юридически оформить процедуру, чтобы исключить передвижение жителей внутри села и предупредить контакты с жителями других населенных пунктов», - рассказал Тарас Пастух.
Специальные патрули контролируют передвижение жителей Высокополья на всех въездах в населенный пункт со вчерашнего дня. Их количество будет увеличено, чтобы останавливать тех, кто захочет оставить населенный пункт небольшими дорогами или тропами.
Органам местного самоуправления Валковского района рекомендовано закрыть границы населенного пункта.
Сегодня все, посеянное ранее, обещает дать свои всходы, так что тех, кто долго и упорно шел к своей мечте, могут ждать приятные сюрпризы.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Небольшой дождь. ночью на поверхности почвы заморозки 0-5° мороза. Утром и днем порывы ветра до 15-24 м/с.
В Чистый четверг, по традиции, принято искупаться до восхода солнца – символически очиститься от грехов и суеты.
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