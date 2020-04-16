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16.04.2020  17:49   

В Харьковской области - 54 заболевших коронавирусом

Об этом сообщила главный санитарный врач Харьковской области Любовь Махота.


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Если по состоянию на 10:00 16 апреля 2020 года в Харьковской области было 40 заболевших, то на 17:00  - выявлено еще 14 положительных результатов на коронавирус. 

Об этом сообщила Главный санитарный врач Любовь Махота  на Комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций 

Один человке умер, 2 выздоровели.
 
113 человек -  на подозрении.
 
С 10 апреля проведены 400 анализов на коронавирус, из которых 22 оказались положительными.   

Также Любовь Махота отметила, что в области заболели семь врачей.

В частности, в 13-й больнице Харькова, где среди больных обнаружены три позитивных результата на коронавирус и два - среди медперсонала.  
 
Вице-мэр Харькова Светлана Горбунова-Рубан потвердила факт заболевания медиков - врача и медсестры и трех больных, которые были выявлены в ходе тотального обследования в 13-й больнице.
 
Как проинфомрировала Светлана Горбунова-Рубан, по договоренности с областным Управлением охраны здоровья, все случаи пневмоний, которые будут забираться скорой помощью, сначала будут привозиться в инфекционную больницу, а после обследования - в городские больницы, 
 
Тэги:  карантин, коронавирус, харьков, 54 больных, пандемия, эпидемия
 
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