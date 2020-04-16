В Харьковской области - 54 заболевших коронавирусом

Об этом сообщила главный санитарный врач Харьковской области Любовь Махота.
Если по состоянию на 10:00 16 апреля 2020 года в Харьковской области было 40 заболевших, то на 17:00 - выявлено еще 14 положительных результатов на коронавирус.
Об этом сообщила Главный санитарный врач Любовь Махота на Комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций
Также Любовь Махота отметила, что в области заболели семь врачей.
Сегодня все, посеянное ранее, обещает дать свои всходы, так что тех, кто долго и упорно шел к своей мечте, могут ждать приятные сюрпризы.
Утром ожидается непродолжительное прояснение, потом небо затянут облака. Без существенных осадков.
В Чистый четверг, по традиции, принято искупаться до восхода солнца – символически очиститься от грехов и суеты.
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