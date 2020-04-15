15.04.2020 11:28

От коронавируса на Харьковщине умерла 71-летняя женщина

На утро 15 апреля в Харьковской области официально подтверждено +11 случаев заболевания COVID-19.



// Facebook

Среди заболевших - 5 подтверждений подозрений на коронавирус и 6 исследованных пневмоний, сообщил на своей странице в Facebook председатель Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер..

Напомним, всего на 15 апреля по Харькову и области выявлено 25 случаев заболевания коронавирусом.

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Большая часть из 11 подтвержденных заболевших - жители Харькова. Также COVID-19 обнаружен у жителей Балаклейского, Валковского, Дергачевского и Харьковского районов. 1 заболевший - военнослужащий.

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Один человек выздоровел – тот, который заболел первым.

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К сожалению, зафиксирована первая смерть от коронавируса.⠀Это 71-летняя женщина, которая была госпитализирована с двусторонней пневмонией в Валковскую ЦРБ. Была в тяжелом состоянии на ИВЛ. Дважды экспресс-тест показал отрицательный результат, ПЦР-исследование показало коронавирус. Женщина имела сопутствующие заболевания - в частности, кардиосклероз, гипертонию и сахарный диабет.

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По словам главы ХОГА, лабцентром обработано около 80% образцов больных пневмонией, поступивших из больниц.

Итого, из 25 подтвержденных случаев (осталось 23 больных): 21 человек госпитализирован, 2 - на самоизоляции.

Среди подозрений - 18 человек госпитализированы, 10 - на самоизоляции.

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За весь период регистрации в области зафиксировано 79 случаев подозрения на COVID-19 (+9 новых подозрений за последние сутки), из них:

▪️ 25 случаев подтверждено;

▪️ 26 опровергнуто;

▪️ 1 больной выздоровел;

▪️ 1 больная умерла.