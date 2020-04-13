13.04.2020 12:13

Препарат «Плаквенил», которым лечат коронавирус, добавят к «доступным лекарствам»

По словам министра, такое решение было принято, потому что препарат резко исчез из аптек.



://facebook.com

В Украине препарат "Плаквенил", который используют для лечения коронавируса, планируют внести в программу "Доступные лекарства", чтобы его можно было приобрести в аптеках по электронному рецепту.

Об этом в ходе онлайн-брифинга 13 апреля сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, видео обнародовано в Facebook.

По словам министра, такое решение было принято, потому что "Плаквенил" резко исчез из аптек. Кроме того достигнута предварительная договоренность с компанией-производителем этого лекарства о том, чтобы обеспечить им украинцев, инфицированных коронавирусом.

Также Максим Степанов сообщил, что из 325 новых пациентов с Covid-19, заболевание у которых выявили 12 апреля, 12 детей и 85 медработников. Всего в стране коронавирусом заразились 530 медиков.

В течение последних суток 77 человек были госпитализированы (включая 1 ребенка), 3 человека подключены к аппаратам ИВЛ.

Из 93 умерших пациентов с Covid-19 - 47 мужчин и 46 женщин. На текущий момент проводится от 2,5 до 3 тысяч ПЦР-тестов за сутки. Всего в стране протестировали 11136 человек.