13.04.2020 10:11

У 11-месячного ребенка – подозрение на коронавирус

Ребенок – в реанимации детской инфекционки.



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Об этом сообщил на своей странице в Facebook председатель Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер.

«Зафиксировано подозрение на коронавирус у 11-месячного ребенка из Харькова, который госпитализирован в реанимационное отделение областной детской инфекционной больницы. Ребенок с матерью вернулсиз из Киева. Мать с ребенком находится в больнице и сегодня также будет обследована лабораторно. Установлено два контактных лица», – написал он..

По официальной статистике на утро 13 апреля не зафиксировано ни одного нового случая заболевания COVID-19.



Одно подозрение на коронавирусную болезнь опровергнуто.

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Итак, с начала регистрации в Харьковской области зафиксировано 60 подозрений, из которых:

▪️11 случаев подтверждено;

▪️20 опровергнуто.