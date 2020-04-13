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13.04.2020  10:11   

У 11-месячного ребенка – подозрение на коронавирус

Ребенок – в реанимации детской инфекционки.


// РЕДПОСТ

Об этом сообщил на своей странице в Facebook председатель Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер.

«Зафиксировано подозрение на коронавирус у 11-месячного ребенка из Харькова, который госпитализирован в реанимационное отделение областной детской инфекционной больницы. Ребенок с матерью вернулсиз из Киева. Мать с ребенком находится в больнице и сегодня также будет обследована лабораторно. Установлено два контактных лица», – написал он..

По официальной статистике на утро 13 апреля не зафиксировано ни одного нового случая заболевания COVID-19.

Одно подозрение на коронавирусную болезнь опровергнуто.

Итак, с начала регистрации в Харьковской области зафиксировано 60 подозрений, из которых:
▪️11 случаев подтверждено;
▪️20 опровергнуто.

Тэги:  карантин, коронавирус, харьков, тест, диагностика, лабораторный центр
 
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