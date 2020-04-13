У 11-месячного ребенка – подозрение на коронавирус

Ребенок – в реанимации детской инфекционки.
Об этом сообщил на своей странице в Facebook председатель Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер.
«Зафиксировано подозрение на коронавирус у 11-месячного ребенка из Харькова, который госпитализирован в реанимационное отделение областной детской инфекционной больницы. Ребенок с матерью вернулсиз из Киева. Мать с ребенком находится в больнице и сегодня также будет обследована лабораторно. Установлено два контактных лица», – написал он..
По официальной статистике на утро 13 апреля не зафиксировано ни одного нового случая заболевания COVID-19.
Одно подозрение на коронавирусную болезнь опровергнуто.
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Итак, с начала регистрации в Харьковской области зафиксировано 60 подозрений, из которых:
▪️11 случаев подтверждено;
▪️20 опровергнуто.
Хороший день, чтобы посвятить его занятию своими текущими делами. Постарайтесь больше внимания обращать на позитивные моменты, которых сегодня будет немало.
В этот день в Харькове небо будет ясным до самого позднего вечера. Без осадков.
Ежегодно 13 апреля отмечается Всемирный день рок-н-ролла – праздник единомышленников, для которых рок-н-ролл стал не только музыкой, а стилем и образом жизни.
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