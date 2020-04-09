09.04.2020 08:37

Харьковский лабораторный центр может самостоятельно диагностировать COVID-19

С 8 апреля верифицирована лаборатория Харьковского областного лабораторного центра.



// izvestia.kharkov.ua

Теперь санврачи смогут самостоятельно проверять подозрения на COVID-19 и не отправлять анализы для подтверждения в Национальной вирусологической референс-лаборатории в Киеве.



Лаборатория сможет исследовать около ста образцов в сутки.



Директор ГУ «Харьковский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины» Любовь Махота отметила, что одно исследование методом ПЦР длится 5 – 6 часов.



«Если наша лаборатория подтверждает положительный результат - это подтвержденный случай заболевания. Он идет в общий зачет. Если результат методом ПЦР отрицательный, то дается 3 дня на повторный отрицательный - в подтверждение. То есть, будет задержка в 3 дня, чтобы подтвердить повторно отрицательный результат, только тогда он опровергается», - пояснила Любовь Махота.



Она также дала разъяснения относительно ведения статистики по COVID-19 - в частности, о том, как устанавливаются подозрения на коронавирус. Так, подозрение пациенту устанавливает врач - весь механизм этого процесса описан в 722-м приказе Министерства здравоохранения Украины.



«Любое лечебное учреждение вправе заподозрить COVID-19. При этом оно должно направить экстренное сообщение - или в областной лабораторный центр, или в его филиалы», - сообщила Любовь Махота.