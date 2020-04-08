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08.04.2020  09:00   

Грипп и ОВРИ в Харькове идут на спад

Уровень заболеваемости характеризуется как низкий.


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В период с 30 марта по 5 апреля гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями заболело 2410 человек, из них 680 – это дети до 16 лет. По сравнению с предыдущей неделей произошло снижение показателя заболеваемости на 34,1%.

Показатель заболеваемости составляет 90,60 на 100 тысяч населения, что ниже показателя эпидемического порога на 78,5%.

При этом превышен уровень собственного эпидемического порога в Первомайском районе (на 10,7%).

Самый высокий показатель заболеваемости в области зарегистрирован в Красноградском районе: 275,71 на 100 тыс. населения, самый низкий – в Золочевском: 15,84 на 100 тыс. населения.

Госпитализированы 88 человек, из них 44 ребенка.

С начала эпидемического сезона гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями переболело 5,1% населения области - 135 134 человека, из них дети до 17 лет - 82144 человека.

По данным вирусологического мониторинга обследовано 2104 больных с подозрением на грипп и ОРВИ, положительные находки обнаружены у 948 человек.

У 235 человек выявлены вирусы гриппа, из них у 9 человек - вирус гриппа типа А (H3), в 51 - вирус гриппа типа А нетипичный, у 103 - вирус гриппа типа А (Н1) и у 72 - вирус гриппа типа В.

У 41,6% больных выявлен вирус парагриппа, у 28,3% - РС-вирус, у 5,1% - аденовирус.

У двух человек выявлен метапневмовирус и у 1 - риновирус.

По состоянию на 6 апреля привито против гриппа 11915 человек, из них 4252 человека из групп риска.

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  грипп, харьков, статистика
 
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