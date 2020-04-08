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08.04.2020  08:27   

Средства защиты раздали, протокол лечения есть: в инфекционке рассказали о готовности принимать больных с короновирусом (ФОТО)

В Харьковской областной инфекционной клинической больнице разработали локальный протокол лечения больных COVID-19.


// ХОГА

По информации главврача областной инфекционной больницы Павла Нартова, для пациентов с коронавирусной болезнью разработана схема лечения, основанная на международных протоколах, протоколах МОЗ и локальном протоколе, разработанному с участием специалистов харьковских медицинских кафедр.

Противомалярийное лекарство «Плаквенил», которые медики разных стран мира используют для лечения Covid-19, в области еще ждут. Всю информацию по потребностям передали в МОЗ.

Персонал больницы обеспечен костюмами и все прочими средствами защиты (рукавички, респираторы, очки, шапочки). По информации Нартова, их достаточно сейчас, чтобы выполнять все распоряжения.

 

Тэги:  коронавирус, инфекционная больница, харьков, протокол лечения, средства защиты
 
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