Средства защиты раздали, протокол лечения есть: в инфекционке рассказали о готовности принимать больных с короновирусом (ФОТО)

В Харьковской областной инфекционной клинической больнице разработали локальный протокол лечения больных COVID-19.
По информации главврача областной инфекционной больницы Павла Нартова, для пациентов с коронавирусной болезнью разработана схема лечения, основанная на международных протоколах, протоколах МОЗ и локальном протоколе, разработанному с участием специалистов харьковских медицинских кафедр.
Противомалярийное лекарство «Плаквенил», которые медики разных стран мира используют для лечения Covid-19, в области еще ждут. Всю информацию по потребностям передали в МОЗ.
Персонал больницы обеспечен костюмами и все прочими средствами защиты (рукавички, респираторы, очки, шапочки). По информации Нартова, их достаточно сейчас, чтобы выполнять все распоряжения.
Главная изюминка дня в том, что он планирует себя сам. Ожидайте всего неожиданного, будь то денежный выигрыш, ссора или новое знакомство.
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Ежегодно 8 апреля отмечается Международный день цыган. Этот праздник установлен 8 апреля 1971 года в Лондоне на первом Всемирном цыганском конгрессе.
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