08.04.2020 08:27

Средства защиты раздали, протокол лечения есть: в инфекционке рассказали о готовности принимать больных с короновирусом (ФОТО)

В Харьковской областной инфекционной клинической больнице разработали локальный протокол лечения больных COVID-19.



// ХОГА

По информации главврача областной инфекционной больницы Павла Нартова, для пациентов с коронавирусной болезнью разработана схема лечения, основанная на международных протоколах, протоколах МОЗ и локальном протоколе, разработанному с участием специалистов харьковских медицинских кафедр.

Противомалярийное лекарство «Плаквенил», которые медики разных стран мира используют для лечения Covid-19, в области еще ждут. Всю информацию по потребностям передали в МОЗ.



Персонал больницы обеспечен костюмами и все прочими средствами защиты (рукавички, респираторы, очки, шапочки). По информации Нартова, их достаточно сейчас, чтобы выполнять все распоряжения.