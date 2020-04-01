В харьковской инфекционке - еще три новых подозрения на коронавирус

Об этом сообщили в пресс-службе Облгосадминистрации.
Как информирует пресс-служба Харьоквской облгосадминтрации, выявлено еще 3 новых подозрения на COVID-19.
Все харьковчане, все в инфекционке.
Один был в Египте, второй за границей не был, третий был в контакте с человеком, у которого также подозрение на COVID-19.
Если не хотите, чтобы день прошел в беспрестанных спорах, постарайтесь уважать интересы и чувства окружающих.
Погода в Харькове порадует нас безоблачным утром, но уже в середине дня она изменится и будет пасмурной до самого вечера. Без осадков.
Обычай веселиться, шутить и обманывать друг друга именно 1 апреля существует в очень многих странах.
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