Главная Новости Медицина В харьковской инфекционке - еще три новых подозрения на коронавирус
01.04.2020  18:51   

В харьковской инфекционке - еще три новых подозрения на коронавирус

Об этом сообщили в пресс-службе Облгосадминистрации.


//facebook.com

Как информирует пресс-служба Харьоквской облгосадминтрации, выявлено еще 3 новых подозрения на COVID-19.

Все харьковчане, все в инфекционке.

Один был в Египте, второй за границей не был, третий был в контакте с человеком, у которого также подозрение на COVID-19.

Тэги:  карантин, коронавирус, харьков, подозрение
 
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