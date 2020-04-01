01.04.2020 18:51

В харьковской инфекционке - еще три новых подозрения на коронавирус

Об этом сообщили в пресс-службе Облгосадминистрации.



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Как информирует пресс-служба Харьоквской облгосадминтрации, выявлено еще 3 новых подозрения на COVID-19.

Все харьковчане, все в инфекционке.

Один был в Египте, второй за границей не был, третий был в контакте с человеком, у которого также подозрение на COVID-19.