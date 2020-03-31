31.03.2020 19:44

Коронавирус: полиция опровергает информацию о заболевшем копе

Официально подтвержденных данных относительно инфицирования работников харьковской полиции коронавирусной инфекцией пока нет.



//t.me

Как сообщает ГУ Нацполиции, ы настоящее время в социальных сетях распространяется информация о том, что оперуполномоченный одного из подразделений харьковской полиции заболел коронавирусом.

По этому поводу Главное управление Национальной полиции в Харьковской области официально заявляет, что на данный момент каких-либо лабораторных подтверждений данного факта не зарегистрировано.