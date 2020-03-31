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31.03.2020  19:44   

Коронавирус: полиция опровергает информацию о заболевшем копе

Официально подтвержденных данных относительно инфицирования работников харьковской полиции коронавирусной инфекцией пока нет.


//t.me
Как сообщает ГУ Нацполиции, ы настоящее время в социальных сетях распространяется информация о том, что оперуполномоченный одного из подразделений харьковской полиции заболел коронавирусом.
 
По этому поводу Главное управление Национальной полиции в Харьковской области официально заявляет, что на данный момент каких-либо лабораторных подтверждений данного факта не зарегистрировано.
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, полиция, заболел коп
 
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