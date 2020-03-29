29.03.2020 13:10

Больные коронавирусом в легкой форме будут лечиться дома: Минздрав обновил стандарты оказания медицинской помощи

Министерство здравоохранения изменило стандарты оказания медицинской помощи больным коронавирусом пациентам.



// РБК-Украина

Обновленный стандарт размещен на официальном сайте Минздрава и вступает в силу с 29 марта.



В нем прописан ряд дополнений, относительно алгоритма обнаружения коронавируса у больного, алгоритма работы экстренной медицинской помощи и эпидемиологов, правил ухода за больным COVID-19 в домашних условиях, критериев госпитализации тяжких и средней тяжести больных, а также правил использования средств индивидуальной защиты.

В частности, Министерство здравоохранения внедряет стандарт «клинической сортировки», из-за чего людей, которые переносят вирус COVID-19 в легкой форме, не будут госпитализировать. Они должны лечиться в амбулаторных условиях под наблюдением. Выздоравливающие пациенты, которые не требуют круглосуточного наблюдения, также будут переводиться на амбулаторный режим.

Пациентов, которые обратились за экстренной медпомощью, в телефонном режиме будет опрашивать диспетчер. Если показания к выезду медбригады отсутствуют, то ему дают устные рекомендации по самоизоляции и обращению к семейному врачу (при его отсутствии – на региональную/национальную горячую линию COVID-19). При необходимости выезда бригады на дом, те проводят обследование и устанавливают предварительный диагноз, а также то, есть ли необходимость госпитализации.

Для этого Минздрав рекомендует усилить центры первичной медико-санитарной помощи, привлечь специалистов других специальностей, поскольку "именно медик может принять решение относительно критериев госпитализации и решить необходимость пребывания больного в стационаре или продолжить лечение на дому".





