В Харькове существует вероятность закрытия пунктов пропуска через и ограничения международного трафика

Об этом сказал на оперативном брифинге Виктор Ляшко - заместитель министра охраны здоровья.
Более детальная информация о количестве заболевший новым коронавирусом в Украине будет озвучена завтра.
Министр отчитался о более чем полуторамиллионном скрининге пассажиров, прибывающих из-за рубежа.
Вопрос ограничения пунктов допуска в Украину пока на рассмотрении. Заместитель министра подчеркнул, что ограничение пунктов пропуска пассажиров - общемировое правило в период противоэпидемических мероприятий.
На сегодняшнем заседании кабмина будут рассмотрены региональные особенности по борьбе с короновирусом. Таким образом введение карантина в каждом регионе остается на усмотрение местных администраций
Велико желание расслабиться и взглянуть на мир через розовые очки. Именно по этой причине браться за важные дела сегодня по возможности не стоит.
Ночью без существенных осадков. С самого утра небо покроется облаками, которые продержатся до позднего вечера. Мелкий дождь будет идти весь день.
Необычный окрас животных сначала воспринимался как фальсификация.
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