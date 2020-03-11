11.03.2020 12:50

В Харькове существует вероятность закрытия пунктов пропуска через и ограничения международного трафика

Об этом сказал на оперативном брифинге Виктор Ляшко - заместитель министра охраны здоровья.



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Более детальная информация о количестве заболевший новым коронавирусом в Украине будет озвучена завтра.

Министр отчитался о более чем полуторамиллионном скрининге пассажиров, прибывающих из-за рубежа.

Вопрос ограничения пунктов допуска в Украину пока на рассмотрении. Заместитель министра подчеркнул, что ограничение пунктов пропуска пассажиров - общемировое правило в период противоэпидемических мероприятий.

На сегодняшнем заседании кабмина будут рассмотрены региональные особенности по борьбе с короновирусом. Таким образом введение карантина в каждом регионе остается на усмотрение местных администраций