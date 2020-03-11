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11.03.2020  12:50   

В Харькове существует вероятность закрытия пунктов пропуска через и ограничения международного трафика

Об этом сказал на оперативном брифинге Виктор Ляшко - заместитель министра охраны здоровья.


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Более детальная информация о количестве заболевший новым коронавирусом в Украине будет озвучена завтра. 

Министр отчитался о более чем полуторамиллионном скрининге пассажиров, прибывающих из-за рубежа.

Вопрос ограничения пунктов допуска в Украину пока на рассмотрении. Заместитель министра подчеркнул, что ограничение пунктов пропуска пассажиров - общемировое правило в период противоэпидемических мероприятий.

На сегодняшнем заседании кабмина будут рассмотрены региональные особенности по борьбе с короновирусом. Таким образом введение карантина в каждом регионе остается на усмотрение местных администраций

Источник:   Брифинг замминистра МОЗ
 Тэги:  карантин, оргнаничение, вирус, харьков, таможня
 
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