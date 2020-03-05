05.03.2020 08:51

Спекуляция на теме коронавируса. В неотложке провокацией проверяли готовность медиков действовать

Инцидент произошел днем 4 марта в больнице скорой и неотложной помощи.



// izvestia.kharkov.ua

В больницу обратился молодой человек будто бы с признаками болезни. Однако в мэрии уверяют, что это заказная акция.



Из симптомов только насморк и температура 37.1. Но с собой камеры и группа поддержки примерно из 15 человек. Именно так больницу скорой и неотложной помощи посетил юноша и заявил о том, что у него подозрение на заболевание коронавирусом. Поэтому медики начали его обследовать и вызвали дополнительную группу специалистов из инфекционной больницы. Поняв, что шутки кончились, юноша дал задний ход и стал отрицать все сказанные им же слова.



– А с какой проблемой вы обратились?

– Насморк у меня.

– А вы не говорили, что у вас коронавирус?

– Нет. Здесь были представители других телеканалов: 112, Объектив и я сообщил, что у меня насморк.



Однако не понимая зачем телеканалам информация о том, что у рядового гражданина насморк, медработники начали подозревать, что это ни что иное как обычная провокация и чтобы разобраться в ситуации, вызвали заместителя мэра по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения. Светлана Горбунова-Рубан еще раз спросила парня, зачем он взял с собой такую ​​компанию.



– А причем здесь журналисты? Скажи мне причем здесь журналисты? Дорогой мой, то, что вы делаете, называется провокацией. И мы сейчас разберемся с этим до конца.



А разбираться долго и не пришлось, ведь в кабинет терапета посетил пресс-секретарь рынке "Барабашово" Сергей Зайцев, который как раз был среди группы поддержки юноши. Поэтому в горсовете считают, что это запланированный сценарий. Пиар-акция АВЭКа? Об этом же пыталась спросить у парня и вызванная группа патрульной полиции, но ответа так и не дождались.



– Артур, а вы всегда так в больницу ходите с журналистами?



Парень ждал, что патрульные спасут его от изоляции, но правоохранители объяснили, что в связи с ситуацией, сложившейся в мире и в стране, с подозрением на коронавирус не шутят, поэтому медработники должны изолировать юношу и провести соответствующее обследование.



– Ну смотрите, Артур, вы переживали коронавирус у вас или нет, правильно?

– Нет, я пришел сюда с насморком.

– Но вы спросили: «возможно». Вам люди хотят помочь. Какие есть признаки? Люди хотят вам помочь и выяснить есть у вас инфекция или нет. Вы должны лояльно к этому относиться и выполнять все указания, которые дают вам работники медицины, так они первые должны это выявить и вас оградить от других людей, дабы, если не дай Бог, конечно, подтвердится диагноз, вы не заразили остальных.



И парня таки забрали в инфекционную больницу. В горсовете еще раз подчеркнули, что спекулировать на такой теме нельзя и искусственно создавать панику тоже. Поэтому попросили харьковчан не шутить и не создавать провокации на теме вирусов.



«Мне бы не хотелось, чтобы средства массовой информации игрались в эти игры и использовали с целью провокации, могут ли врачи что-то сделать. Мы обязаны все сделать так, как нам прописано в регламентирующих документах Министерства охраны здоровья, мы обязаны, если такая ситуация может быть, что пришел человек и с провокационной целью объявил, что он заболел вирусной инфекцией или коронавирусом в лечебном учреждении, мы в любом случае его обязаны изолировать на 2 недели, в инфекционную клинику в определенные боксы. Так по правилам положено. Это не потому что нам так хочется, безусловно у нас нет такого желания, но по правилам мы должны выполнить, полностью исполнить все указания Министерства охраны здоровья», – сообщил директор Департамента здравоохранения Юрий Сороколат.





