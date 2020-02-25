25.02.2020 16:31

Богодуховское масло снова не прошло проверку на немолочные жиры

Несоответствие стандарту установили в образце масла сладкосливочное «Крестьянское» 73% жира, производства ООО «Богодуховский молокозавод» (партия №83, дата производства 25.01.2020, фасованное 200 г пачка).



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Данный продукт поступил в Запорожский областной лицей-интернат с усиленной военно-физической подготовкой «Защитник», откуда специалисты взяли образец на анализ, сообщили в ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области..

Согласно экспертному заключению Испытательной лаборатории Запорожской областной государственной лаборатории Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей в которой проводили экспертизу, отобранный образец масла по массовой доле немолочных жиров не соответствует ДСТУ 4399: 2005 «Масло сливочное. Технические условия».

По данному факту проводится анализ документации и принимаются меры по установлению всей цепочки операторов рынка с целью отзыва производителем вышеуказанной продукции.



Потребителям и реализаторам Госпродпотребслужба соощает: в случае приобретения масла сладкосливочное «Крестьянское» 73% жира, фасованное 200 г пачка, производства ООО «Богодуховский молокозавод» (партия №83, дата производства 25.01.2020 года) просим информировать Главное управление Держпродспоживслужбы в Харьковской области по адресу: г.. Харьков , проспект Науки, 40, 6 этаж, тел .: (057) 725-19-00, E-mail: [email protected]

Напомним, немолочные жиры в продукции этого производителя находили и ранее.

Также продукция этого производителя попала в результаты масштабного медиамониторинга по фальсификации сливочного масла.