Масла производителя с Харьковщины, попавшее в список «Стоп фальсификат», уничтожили на Луганщине

Госпродпотребслужба в Луганской области принимает меры по предотвращению использования вероятно фальсифицированного масла сладкосливочного в образовательных заведениях Луганской области.ю
Так, 5 февраля во время проверки буфета Рассыпнянской гимназии Троицкого поселкового совета специалисты управления обнаружили, что для бутербродов там используется масло сладкосливочное «Крестьянское» торговой марки «Богодуховский молокозавод», которое указано в перечне производителей, где в рамках испытаний во время проекта «Стоп фальсификат» обнаружено содержание растительных жиров.
Был установлен поставщик масла – ЧП Гавриленко Н.А.,– где обнаружили реализацию масла сладкосливочное «Крестьянское» ТМ «Богодуховский молокозавод», упакованного в пергамент весом 0,200 кг по цене 32 грн в количестве 3-х пачек (общий вес 0,600 кг).
Во исполнение требований Закона Украины «Об основных принципах и требования к безопасности и качеству пищевых продуктов», с поставщиком масла сладкосливочное проведена разъяснительная работа, по результатам которой оператор рынка самостоятельно инициировал изъятие из обращения и уничтожения вышеупомянутого масла в количестве 0,6 кг в присутствии специалистов Главного управления.
Гимназии, в буфете которой нашли фальсификат, выдано предписание местного поссовета с требованием обеспечить систему прослеживаемости продукции.
Напомним, немолочные жиры в продукции этого производителя находили и ранее.
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