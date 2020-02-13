13.02.2020 08:41

Масла производителя с Харьковщины, попавшее в список «Стоп фальсификат», уничтожили на Луганщине

Госпродпотребслужба в Луганской области принимает меры по предотвращению использования вероятно фальсифицированного масла сладкосливочного в образовательных заведениях Луганской области.ю



//konkurent.in.ua

Так, 5 февраля во время проверки буфета Рассыпнянской гимназии Троицкого поселкового совета специалисты управления обнаружили, что для бутербродов там используется масло сладкосливочное «Крестьянское» торговой марки «Богодуховский молокозавод», которое указано в перечне производителей, где в рамках испытаний во время проекта «Стоп фальсификат» обнаружено содержание растительных жиров.



Был установлен поставщик масла – ЧП Гавриленко Н.А.,– где обнаружили реализацию масла сладкосливочное «Крестьянское» ТМ «Богодуховский молокозавод», упакованного в пергамент весом 0,200 кг по цене 32 грн в количестве 3-х пачек (общий вес 0,600 кг).



Во исполнение требований Закона Украины «Об основных принципах и требования к безопасности и качеству пищевых продуктов», с поставщиком масла сладкосливочное проведена разъяснительная работа, по результатам которой оператор рынка самостоятельно инициировал изъятие из обращения и уничтожения вышеупомянутого масла в количестве 0,6 кг в присутствии специалистов Главного управления.



Гимназии, в буфете которой нашли фальсификат, выдано предписание местного поссовета с требованием обеспечить систему прослеживаемости продукции.

Напомним, немолочные жиры в продукции этого производителя находили и ранее.