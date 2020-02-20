20.02.2020 08:18

Самолет из Уханя приземлится в Харькове? В аэропорту заметили медиков в защитных костюмах (ФОТО)

Густой туман может помешать посадке.



// fakty.ua

Самолет авиакомпании SkyUp, осуществляющий эвакуацию украинцев из китайской провинции Хубэй, может приземлиться не в Киеве, а в Харькове. Об этом свидетельствуют фото, опубликованные в Facebook, пишут Факты.

«Аэропорт в Харькове. На выезде ко взлетной полосе три скорых, экипаж в защитных костюмах. Только что прибыли несколько автобусов оперативно-спасательной службы», — сообщает харьковчанка Татьяна Доцяк.

По ее словам, на вопрос, что происходит, спасатели ответили ей, что осуществили мобилизацию «на всякий случай».

Судя по фото, в Харькове наблюдается сильный туман, поэтому сможет ли там сесть самолет, еще не известно.

Тем временем Депо.Харьков сообщает, что эвакуированных из китайского Уханя украинцев разместят в Харьковской области. Там 20 февраля ждут министра внутренних дел Арсена Авакова, а 14-дневную обсервацию граждан проведут якобы на базе отдыха имени Соича.

А в Киеве на табло аэропорта «Борисполь» информация о прибытия рейса из Уханя постоянно меняется. На данный момент там указано время прилета — 8:30.

Напомним, по последним данным, самолет Boeing 737−700 NG авиакомпании SkyUp с эвакуированными из провинции Ухань украинцами должен был приземлиться в аэропорту «Борисполь» в 7:45 20 февраля.