18.02.2020 17:28

В сельской школе под Харьковом подтвердили «болезнь грязных рук» у нескольких пятиклассников

По состоянию на 18 февраля диагноз «острый вирусный гепатит А» подтвержден лабораторно.



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За период с 24.01.2020 по 17.02.2020 среди учащихся 5-го класса окружного опорного учреждения «Боровская общеобразовательная школа I-III ступеней №1 Боровского районного совета Харьковской области им. героя Советского Союза В.С. Колесника », расположенного в пгт. Боровая зарегистрировано 4 случая острого вирусного гепатита А.

По состоянию на 18.02.2020 у всех больных диагноз подтвержден лабораторно. Все заболевшие госпитализированы - 1 больной в КНП ХОР «Областная детская инфекционная клиническая больница» и 3 больных в инфекционное отделение КНС «Боровская центральная районная больница», состояние их удовлетворительное, получают соответствующее лечение.

С целью установления причин возникновения и возможных факторов передачи инфекции специалистами Изюмского филиала харьковского лабцентра совместно с учреждениями здравоохранения в школе и домашних очагах проводится эпидемиологическое расследование и комплекс противоэпидемических мероприятий (установление круга контактных лиц, медицинский осмотр, наблюдение и обследование контактных, меры заключительной и текущей дезинфекции, лабораторные исследования проб питьевой воды и др.).

Напоминаем!

Вирусный гепатит А - это острая инфекционная болезнь с фекально-оральным механизмом передачи инфекции и преимущественным поражением печени. Источником инфекции является больной человек с любыми формами заболевания. Инкубационный период 7-50 дней (в среднем 15-45 дней). К вирусу восприимчивы люди независимо от возраста. Одной из наиболее уязвимых групп детей дошкольного и школьного возраста.

С учетом возможных путей передачи вирусного гепатита А (пищевой, водный, контактно-бытовой) основными мероприятиями неспецифической профилактики является соблюдение санитарно-гигиенического, дезинфекционного режима, правил личной гигиены, безопасности и гарантированное качество пищевых продуктов и питьевой воды.

Действенной мерой специфической профилактики является вакцинация.